Sylvester Stallone se borra otro tatuaje de Jennifer Flavin | Fuente: AFP/Instagram

Luego de hacer público su divorcio con Jennifer Flavin, Sylvester Stallone continúa dando de qué hablar. El actor decidió ocultar un segundo tatuaje que lucía en honor a su exesposa, con quien estuvo casado más de 25 años.

El protagonista de Rambo cambió los ojos de Flavin que llevaba tatuados en su piel por los ojos de un leopardo sobre el cual reposa un caballo. El trabajo estuvo a cargo del tatuador Zach Pérez, quien ya había sustituido otra imagen de la expareja del actor.

"¡¡¡Ronda 2!!! Aquí está el otro brazo que cubrí y reelaboré el caballo existente. Es un honor saber que (Stallone) puede elegir a cualquiera, ¡pero le gusta mi trabajo lo suficiente como para volver y hacer otro proyecto!", dijo el artista en su cuenta de Instagram.

Según TMZ, la decisión de Sylvester Stallone para cubrir su primer tatuaje había sido meramente estética. Explicó que, en un intento de restaurar la imagen, se arruinó, por lo que optó cubrirlo con la imagen de Butkus, su perro.

"Pretendía actualizar la imagen del tatuaje de su esposa Jennifer. Sin embargo, los resultados fueron insatisfactorios y, lamentablemente, irreparables. Como resultado, tuvo que cubrir la imagen original con un tatuaje del perro", dijo Pérez al medio.



El divorcio entre Sylvester Stallone y Jennifer Flavin

Sylvester Stallone es uno de los actores más reconocidos del cine de acción. A sus 76 años, es recordado por darle vida a dos icónicos personajes de Hollywood como el boxeador Rocky Balboa y el veterano de guerra John James Rambo.

Su nombre fue tendencia luego de confirmarse el fin de su relación con Jennifer Flavin, su tercera esposa y madre de las tres hijas menores del actor. En mayo, la pareja había celebrado sus 25 años de matrimonio, incluso dieron muestras de su afecto en las redes sociales.

Sin embargo, apenas tres meses después, Jennifer Flavin sostiene que la situación ha cambiado. Según la revista People, la exesposa de Stallone asistió el pasado viernes a la corte del Condado de Palm Beach, en Florida, donde hizo una petición para la disolución del matrimonio.

"Siento gran tristeza de anunciar que después de 25 años de matrimonio he pedido el divorcio de mi esposo, Sylvester Stallone. Aunque no seguiremos casados, siempre atesoraré los más de 30 años que relación que hemos compartido, y sé que los dos estamos comprometidos con nuestras hermosas hijas", indicó a la publicación.

Tras el divorcio consumado, el propio Sylvester Stallone hizo una declaración pública. "Adoro a mi familia. Estamos resolviendo estos asuntos personales de forma amistosa y privada". Sobre la razón de la separación, se especula que el actor habría estado ocultando bienes a su esposa con la intención de perjudicarla económicamente.

