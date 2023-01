En 'Tulsa King', Sylvester Stallone interpreta a un líder de la mafia que busca montar su propio imperio en Tulsa (EE.UU.). | Fuente: Paramount+ | Fotógrafo: Walter Thomson

Con una carrera que conoció el estrellato gracias a la icónica Rocky, el actor Sylvester Stallone ya tiene en mente colgar las guantes. Después de protagonizar Tulsa King, una serie que se transmite en la plataforma Paramount+, el popular 'Sly' consideró que su retiro ya está próximo. Pero solo de la actuación.

"Puede que este sea mi canto de cisne", afirmó en una entrevista con el portal IndieWire, donde además se refirió al personaje que interpreta, Dwight Manfredi, un mafioso que después de pasar 25 años en prisión, debe marcharse de Nueva York y empieza a gestar un nuevo imperio fuera de la ley en Tulsa (Oklahoma, Estados Unidos).

Creada por Taylor Sheridan, en Tulsa King, Sylvester Stallone también se desempeña como productor. Un rol en el que espera meterse de lleno una vez que se haya despedido de la interpretación. Según dijo, tiene preparados varios proyectos -como una biopic de Edgar Allan Poe y una serie a desarrollar con Stephen Kay-, pero "quizás no actúe en ellos".



Asimismo, en la serie de Paramount+, Stallone colaboró en el guion. Un trabajo que le ayudó a crear el que tal vez sea el último personaje que encarne. "La idea es: ellos tienen una idea, un concepto, pero si eres escritor, sabes cómo adaptar las cosas para destar tus fortalezas y evitar tus debilidades", afirmó.

Sylvester Stallone y la razón de su antigua enemistad con Arnold Schwarzenegger

Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger sostienen una buena amistad en la actualidad y, con frecuencia, la presumen a traves de sus redes sociales; sin embargo, este vínculo no siempre fue así. En la década de 1980, cuando ambos eran las estrellas más destacadas del cine de acción, una fuerte rivalidad hizo que se "detesten inmensamente".

En una entrevista para la revista Forbes, publicada en noviembre de 2022, el protagonista de Rocky dijo que su relación con el famoso 'Terminator' no era precisamente la mejor, incluso no podían verse.

"Nos detestábamos inmensamente, no nos caíamos bien. Esto puede sonar un poco vanidoso, pero creo que éramos pioneros en un tipo de género en ese momento y realmente no se ha visto desde entonces. No podíamos soportar estar juntos, en la misma galaxia... realmente nos odiábamos", señaló.

Como se sabe, Sylvester Stallone protagonizó algunas de las sagas cinematográficas de acción más exitosas de los últimos tiempos como Rambo y Rocky. Lo mismo ocurrió con el exgobernador de California que protagonizó cintas taquilleras como Conan el bárbaro, Comando, entre otras. Una situación que los llevó a una "feroz competencia", así lo denomina Stallone.



"Entonces, vino la competencia, porque es su naturaleza. Él es muy competitivo y yo también, y pensé que en realidad ayudó, pero fuera de la pantalla aún éramos más competitivos y eso no era algo saludable en absoluto", agregó.

Con el paso del tiempo, tanto el uno como el otro decidieron resolver sus diferencias. "Nos hemos vuelto realmente buenos amigos", afirma Sylvester. Hace poco, las icónicas estrellas de Hollywood protagonizaron una divertida imagen como antesala a la celebración por Halloween.

