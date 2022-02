Sylvia Pasquel revela lo que quiere heredar de Silvia Pinal | Fuente: Instgram | Sylvia Pasquel

Sylvia Pasquel, hija mayor de la primera actriz mexicana Silvia Pinal, reflexionó sobre el buen estado de salud de su madre luego de recuperarse tras la infección por COVID-19, incluso a sus 91 años de edad ya se alista para participar en la obra teatral "Caperucita".

Al ver cómo Pinal logró reponerse rápidamente de la enfermedad, la hermana de Alejandra Guzmán bromeó al respecto: "Nos va a enterrar a todos", señaló al programa "Ventaneando", haciendo referencia al buen estado de su famosa madre.

Este comentario sirvió para que Sylvia aclare los rumores sobre un posible desacuerdo en la herencia de la legendaria actriz. "Mi mamá tiene un espíritu que ojalá, le pido a Dios, me haya heredado siquiera el uno por ciento", sostuvo.

"Esa es la herencia que yo quiero guardar de mi mamá", manifestó, "yo le daría las gracias a Dios de que me diera tantito de eso que ella tiene, un chorro, porque es mucho. Si me preguntan: ¿qué me gustaría que me heredara mi madre? El espíritu que tiene, es un ser excepcional", agregó.

CONFRONTADAS POR UN HOMBRE

Actualmente, madre e hija mantienen una estrecha relación, pese a que en la década de los 80 estuvieron confrontadas por un triángulo amoroso con Fernando Frade, quien fue pareja de la primera actriz durante nueve años.

"He aprendido con los años a valorar otras cosas y ver otras cosas, he aprendido a querer a mi gente como son, sin quererlos cambiar, hay cosas que no me gustan de ellos y cosas que no les gustan mías, pero he aprendido a respetar y no querer cambiar a esa persona", expresó.

"Pongo mis límites, sé manejar mis relaciones para que siempre sean de amor y respeto, pero lo he aprendido a base de trancazos, no ha sido difícil, pero gracias a Dios lo que soy ahorita lo debo a todos los trancazos que me llevé y todos los tropezones y babosadas que cometí en mi vida", sostuvo Pasquel.

REGRESA AL TEATRO A LOS 91 AÑOS

La actriz mexicana Silvia Pinal, considerada como la última diva del cine mexicano, anunció su regreso a los escenarios para actuar en la obra de teatro "Caperucita", donde dará vida a una abuelita "moderna" que, además, marcará su debut en el teatro infantil.

"Se siente muy padre, es una historia que ya tiene mucho tiempo en mis brazos y ahora tenemos que repasarlo para que no se nos olvide. Cuando uno dice Caperucita entra instantáneamente una imagen preciosa infantil, voy a ser una abuelita ¡a toda madre!", aseguró la actriz.

El regreso de Pinal al teatro no solamente sorprende por su edad, quien recientemente cumplió 91 años, sino porque a finales del 2021 sufrió problemas de salud al haberse contagiado de coronavirus por lo que fue internada en un hospital.

"No sé por qué se angustiaron a finales del año, yo me siento bien, me siento fuerte", añadió la siempre alegre y simpática actriz.

