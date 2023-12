Tania Rincón, ex conductora de 'Venga La Alegría', revela la identidad de su novio

La vida amorosa de la ex conductora de Venga La Alegría está llena de rumores tras su reciente separación, por lo que la misma artista ha decidido ponerle fin a todas las especulaciones.

La presentadora de México, Tania Rincón, quien recientemente anunció su divorcio de Daniel Pérez después de once años de matrimonio, ha desmentido los persistentes rumores sobre su vida amorosa. En una reciente aparición en el programa de Faisy Night, la conductora fue la invitada estelar y no dudó en abordar los chismes que circulaban.

Aunque el comediante Faisy trató de indagar sobre posibles romances con el productor de TUDN, Pedro Pereyra, y hasta bromeó sobre una relación con el actor Fernando Colunga, Rincón respondió con humor, desmintiendo cualquier involucramiento romántico.

"Fer y yo tratamos de... a veces cuando él tiene tiempo, cuando yo tengo tiempo... Fer... Fer Colunga", comentó lúdicamente, poniendo fin a los rumores.

Desde su separación, la vida privada de la ex conductora de Venga La Alegría ha sido objeto de especulaciones. Se le vinculó sentimentalmente con Marc Crosas y el modelo Guty Carrera. Además, recientemente se ha hablado de un nuevo novio, un joven no identificado hasta ahora, según la periodista Flor Rubio. Aunque Tania no ha revelado públicamente la identidad de su pareja, las especulaciones siguen creciendo.

La periodista de espectáculos Flor Rubio informó que Tania fue vista recientemente en una fiesta junto a un novio más joven que ella, generando curiosidad sobre quién podría ser este misterioso galán. Con constantes rumores sobre su vida amorosa, Tania Rincón continúa desmintiendo especulaciones y mantiene la incertidumbre sobre su situación sentimental.