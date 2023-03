La discografía de Taylor Swift está conformada por diez álbumes de estudio. | Fuente: Instagram

La ciudad de Glendale, en Arizona (EE.UU.), anunció este viernes que cambiará de nombre durante dos días para recibir con "estilo" a la cantante Taylor Swift, que iniciará su nueva gira en ese municipio.

El nuevo nombre será desvelado el próximo lunes, informó el mandatario de Glendale, Jerry Weiers, a través de una publicación de Instagram conjunta con la Alcaldía.

"The Eras Tours", la primera gira internacional de Taylor Swift en 5 años, iniciará el 18 de marzo en esta localidad de cerca de 227.000 habitantes en los suburbios de Phoenix, capital de Arizona.

Por ello, Glendale quiso rendir homenaje a la artista cambiando su nombre durante los dos días en los que actuará.

"Glendale está tan 'encantada de conocer' a Taylor Swift al arrancar la gira "The Eras Tour" en el estadio State Farm, que nuestra ciudad adoptará un nuevo nombre temporal para recibirla con '¡estilo!'", escribió la Alcaldía de la ciudad en Instagram haciendo un juego de palabras con canciones de la cantante.

La nueva gira de Swift protagonizó en noviembre una polémica en la venta digital de entradas de Ticketmaster, plataforma que se bloqueó durante el colapso en la preventa.

Con su último álbum "Midnights", que salió a la venta en octubre, Swift se convirtió en la primera artista musical en la historia en conseguir los 10 primeros puestos de la lista de 100 canciones del Billboard Hot 100 y el disco fue el más escuchado de Spotify en un solo día.

Debuta como directora y guionista cinematográfica

Hace dos meses, Swift confirmó que debutará como directora de la mano del estudio Searchlight Pictures, el mismo que está detrás de las oscarizadas 'Nomadland' (2021) y 'The Shape of Water'(2018).

"Taylor es una artista y una narradora única en su generación. Es una alegría y un privilegio genuinos colaborar con ella mientras se embarca en este emocionante y nuevo viaje creativo", dijo el estudio en un comunicado difundido por The Hollywood Reporter.

Los detalles sobre la trama y el potencial reparto todavía no se han facilitado.

En los pasados festivales de Tribeca y de Toronto, la artista estrenó su cortometraje 'All Too Well: The Short Film', protagonizado por Sadie Sink y basado en su canción homónima.

Ya en su presentación en Toronto,la intérprete no descartó dar el salto con su propia ópera prima: "Si fuera lo correcto, sería un privilegio y un honor", dijo a la audiencia la cantante. (EFE)





