Taylor Swift volverá a Hollywood después de actuar en "Cats". | Fuente: AFP

Taylor Swift volverá a la actuación en la próxima película de David O. Russell, que protagonizarán Margot Robbie y Christian Bale y contará con la participación de Robert De Niro. La cantante, que ya formó parte del fallido musical "Cats", sumará así otra aparición más en Hollywood.

Después de estrenar su propio documental en Netflix, realizar varios cameos y dirigir el videoclip de la canción "The Man", la revista The Hollywood Reporter confirmó el fichaje de la artista estadounidense, aunque destacó que el guion de la película se mantiene en secreto y aún no se ha fijado una fecha para su rodaje.

John David Washington, Rami Malek, Zoe Saldana, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Mike Myers, Michael Shannon y Timothy Olyphant cierran el elenco del primer proyecto que dirigirá David O. Russell desde el estreno de "Joy" en 2015. Se recuerda que el cineasta estuvo envuelto en una polémica por una acusación de acoso sexual por parte de su sobrina.

Además de "Cats", que supuso un estrepitoso fracaso en taquilla, Taylor Swift tiene créditos en otras dos cintas: "Valentine’s Day", junto a Taylor Lautner, y "The Giver", protagonizada por Meryl Streep. Su próximo trabajo cinematográfico cierra uno de los años más productivos para la cantante, pues en 2020 lanzó dos discos al mercado: "Folklore" y "Evermore".

Taylor Swift y sus discos de pandemia

Ambos discos fueron recibidos con aclamo de la crítica y el público, después del último lanzamiento musical de la intérprete de 31 años con “Lover”, en el 2019. A diferencia de sus producciones pasadas, sus dos últimos trabajos se ubican más hacia un género folk, con ritmos más pausados y letras que cuentan historias.

En la ceremonia de este año, Taylor Swift logró el Grammy al álbum del año para el primero, "Folklore", con el que se convirtió en la primera mujer que gana tres gramófonos dorados al mejor disco, un logro que hasta ahora estaba únicamente en manos de Frank Sinatra, Stevie Wonder y Paul Simon (incluyendo Simon & Garfunkel). (EFE)

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.