Terrence Howard reveló que rechazó interpretar a Marvin Gaye por supuesta homosexualidad del cantante

El actor explicó que no interpretó al 'Príncipe del Soul' por una falta de conexión con el personaje y aseguró que respeta todas las identidades, pero necesita sentirse íntegro en los papeles que asume.

El actor Terrence Howard confesó que le ofrecieron el papel de Marvin Gaye para su película biográfica. Si bien le llamó la atención interpretar al 'Príncipe del Soul', se negó debido a que hay teorías sobre la supuesta homosexualidad del cantante, pese a que, en su momento, Gaye lo negó y hasta estuvo casado dos veces.

Durante la conversación en el programa Club Random, Howard reveló que rechazó interpretar al también cantante Smokey Robinson porque ya estaba en negociaciones con el director Lee Daniels para darle vida a Marvin Gaye. Todo iba de viento en popa hasta que el proyecto se enfrió, luego de que Howard hablara con el legendario productor Quincy Jones, quien, según contó, le confirmó ciertos rumores sobre la orientación sexual del fallecido cantante.

"Le pregunté directamente a Quincy si Marvin era gay, y me dijo que sí", comentó Howard. Ante esta respuesta, el actor decidió que no podría aceptar el papel. "No podría besar a un hombre. No lo fingiría. Si lo hiciera, me cortaría los labios", dijo cerca a la hora y 18 minutos que iban de entrevista.

Howard enfatizó que no le molesta la homosexualidad; simplemente no quiere interpretar a un personaje gay. "No puedo interpretar ese personaje al cien por cien. No puedo entregarme a algo que no entiendo", sostuvo.

¿Por qué Terrence Howard se negó a interpretar a Marvin Gaye?

Terrence Howard explicó que necesita sentirse íntegro y en sintonía con los personajes que interpreta para poder representarlos con autenticidad. En la misma entrevista, el actor aclaró que su decisión de rechazar ciertos papeles no está relacionada con prejuicios, sino con una falta de conexión personal con esos personajes. “No podría interpretarlo con autenticidad”, afirmó.

Howard señaló que no querer besar a otro hombre en pantalla no necesariamente implica una postura homofóbica y subrayó que respeta todas las identidades, pero considera fundamental mantener coherencia personal en sus elecciones artísticas.

Aunque Marvin Gaye nunca habló públicamente sobre su orientación sexual, a lo largo de los años han circulado rumores no confirmados sobre supuestas relaciones con hombres. En 2018, Quincy Jones hizo una polémica declaración en la que lo relacionó con el actor Marlon Brando, lo que generó reacciones en la familia del cantante.

Marvin Pentz Gay, Jr., más conocido por su nombre artístico Marvin Gaye, fue un cantante, compositor, pianista y productor estadounidense de música soul y uno de los cantantes fundamentales del sonido Motown.Fuente: @officialmarvingayemusic

¿Marvin Gaye era gay?

La sexualidad de Marvin Gaye ha sido motivo de especulación. En 1982, el propio cantante abordó el tema en una conversación con un biógrafo, afirmando que no le interesaban los hombres. En 2018, cuando Quincy Jones hizo una alusión a este tema en una entrevista, la hermana menor del artista, Zeola Gaye, reaccionó con molestia.

Marvin Gaye estuvo casado dos veces: primero con Anna Gordy Gaye en 1963, matrimonio que terminó en divorcio en 1977. Ese mismo año contrajo matrimonio con Jan Gaye, a quien consideraba su musa, aunque la relación también llegó a su fin en 1981, tres años antes de su muerte.

