Christina Applegate anuncia entre lágrimas la muerte de su padre durante el reciente episodio de su pódcast

La actriz Christina Applegate anunció la noticia del fallecimiento de su padre, Robert Applegate, durante el reciente episodio de su pódcast MeSsy, donde rompió en llanto al hablar del tema. Acompañada por Jamie-Lynn Sigler y con JoAnna García Swisher como invitada, la protagonista de Matrimonio con hijos dijo que la pérdida familiar ocurrió hace aproximadamente una semana.

En medio de la conversación, la artista aseguró que era la primera vez que realmente lloraba desde que despidió a su padre, explicando que había estado demasiado ocupada para permitirse hacerlo en los días posteriores al deceso.

"Sabíamos que iba a morir. ¿Eso es una excusa para no sentir? Porque de alguna manera sabes que alguien se va a ir, y ya te despediste", dijo conmovida.

Robert Applegate, padre de la actriz, tuvo una carrera en la industria musical como productor en Dot Records en los años 70, época en la que nació Christina. Tenía 82 años.

Christina Applegate hospitalizada 30 veces por complicaciones de la esclerosis múltiple

Christina Applegate fue diagnosticada con esclerosis múltiple en 2021. Desde entonces, se ha referido abiertamente a sus hospitalizaciones recurrentes y la depresión que experimenta desde su diagnóstico.

"Esto es muy importante porque durante tres años, desde que me diagnosticaron, he estado hospitalizada más de 30 veces por vómitos, diarrea y un dolor inimaginable. Me han hecho todas las pruebas posibles, me han administrado muchísima radiación, desde tomografías computarizadas hasta todo lo demás. Y, literalmente, solo en el último mes, lo he descubierto", mencionó hace un mes en su pódcast.

Asimismo, instó a las personas que padecen de la misma enfermedad a que vayan constantemente al médico, ya que "la esclerosis múltiple pone más lento nuestros órganos".

"He notado que, para ser sincera, si tengo que defecar, vomito. Y cuando vomito, me duele muchísimo, y luego pasan todas esas cosas. Así que, por favor, pregúntele a su médico sobre eso, porque me haré una colonoscopia el jueves y tendré una conversación larga con los médicos y les diré: 'Sé que dicen que estoy loca y que vengo aquí sin motivo. Y ahora veo un patrón'", agregó.

En 2008, le diagnosticaron cáncer de mama, lo que la llevó a someterse a una doble mastectomía. "Me hice una mamografía al año desde que cumplí los 30 años", dijo a la revista Elle en 2014. "Mi médico finalmente dijo, ‘¿sabes? No puedo verlo. Es muy denso. Necesitamos profundizar’. Lo hicimos y tenía cáncer", añadió.

