Thalía presentó su docuserie 'Thalia's Mixtape: el soundtrack de mi vida'. | Fuente: Instagram / Thalía

Fue en la década de 1990 que Thalía alcanzó una gran popularidad en la pantalla chica. Las telenovelas 'María Mercedes', 'Marimar' y 'María la del barrio' cimentaron una fama que ya había alcanzado notables picos gracias a su carrera de cantante. Incursionó incluso en la gran pantalla, con 'Mambo Café', pero después puso en pausa la actuación.

¿Volvería a esta faceta artística? En una reciente entrevista con el programa Hoy Día de la cadena Telemundo, donde se encontraba promocionando su nueva docuserie 'Thalía's Mixtape: el soundtrack de mi vida', la artista de 52 años afirmó que no descarta su regreso, aunque pondría algunas condiciones.

"La actuación me encanta y los personajes que uno pueda crear. Me gusta actuar muchísimo y quiero volver a la actuación en algún momento", sostuvo al inicio. Pero seguidamente repuso: "Cuando se encuentre el personaje que no sea el estereotípico. Siempre me ofrecen desde que paré [de actuar], pero los directores y productores deben cambiar de concepto".

Además de su producción, Thalía también prepara el próximo estreno de su disco 'Thalía's Mixtape', un homenaje a los clásicos de rock que inspiraron su trayectoria y en la que invitó a nuevos talentos como Ben Carrillo, León Leiden, Kenia Os y Bruses.

Thalía descartó separación de su esposo

Thalía y su esposo Tommy Mottola descartaron su separación tras los rumores de una crisis matrimonial, la cual se habría agravado por una supuesta infidelidad del productor con la cantante peruana, Leslie Shaw.

Trascendió que la pareja, que tiene más de 22 años de casados, ya no vivía en la misma casa, incluso se dijo que la intérprete de 'Amor a la mexicana' había dado pistas sobre la supuesta ruptura en su cuenta de Instagram.

Leslie Shaw, quien grabó una canción con Thalía en 2020, negó conocer al productor de 74 años, por lo que descartó un affaire con él. El pasado 14 de febrero, en medio de las celebraciones por San Valentín, la pareja puso fin a las especulaciones.

A través de sus redes sociales, Tommy Mottola aclaró que Thalía sigue siendo el amor de su vida y para demostrarlo públicamente, compartió un video que acompañó con un romántico mensaje a su esposa.



"Feliz Día de San Valentín a mi único San Valentín para siempre Thalía, todos los días trayendo tu hermosa luz brillante y amor a mi vida... y a nuestra familia... ¡tú eres mi todo y mi todo! Te amo y te adoro mucho siempre".

