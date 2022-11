Elizabeth Debicki es una actriz y modelo australiana que será la princesa Diana en la quinta y sexta temporada de 'The Crown'. | Fuente: Netflix

Elizabeth Debicki se pondrá en la piel de Lady Di en la temporada 5 de 'The Crown'. Para la actriz, interpretar a la princesa de Gales es una responsabilidad grande, ya que es uno de los personajes más queridos en la familia real. Por ello, la artista conversó con Netflix sobre cómo se preparó para ser Diana Spencer y cómo fue el llamado cuando le ofrecieron el papel.

"Como actriz, tus únicos momentos de paz y felicidad total son los 20 minutos en los que te ofrecen un papel, hablas por teléfono, estás caminando por las nubes y piensas que es lo que siempre soñaste. Obviamente luego piensas: ¿cómo voy a hacerlo?", dijo.

"Como en esa época fotografiaron mucho a Diana, hay una cantidad increíble de contenido disponible. Yo diría que, como actriz, abres el portal y te llega un tsunami de información. Todos los departamentos comienzan a hacer cosas por ti, empiezas a ponerte el vestuario, el acento va mejorando y empiezas a habitar y a encarnar el personaje. Y, de repente, tienes que dar el gran salto", agregó Elizabeth Debicki, mientras lucía los trajes que usó Lady Di como 'el vestido de la venganza'.

La quinta temporada de 'The Crown' narrará cómo su matrimonio se desintegra y culmina en una crisis inevitable: el divorcio. "Mi compañero hizo lo mismo que yo, buscar información para acercarnos lo más posible al personaje", sostuvo. "Uno de los temas que exploramos mucho fue el aislamiento que experimenta Diana a causa de su separación y cómo se aleja más de la familia real. Sus hijos van creciendo y se van independizando de ella. Ella se convierte en una figura más solitaria y eso la alienta a cultivar otros aspectos de su vida e intenta recuperar el control".

¿Cómo se abordará la muerte de Lady Di en 'The Crown'?

Con la muerte de la reina Isabel II, la serie ‘The Crown’ aumentó su popularidad en Netflix. Desde la visión del creador Peter Morgan, se espera con gran expectativa la quinta temporada que ya anunció su fecha de estreno.

Sin embargo, los fanáticos esperan con ansias la sexta parte donde se contará el fallecimiento de Lady Di. Ya habíamos visto las primeras participaciones de Diana Spencer en la temporada 4 que se ambientó a finales de los 70 y 80.

Pero la pregunta es ¿cómo abordarán la muerte de Lady Di en ‘The Crown’? De acuerdo con Deadline, la producción de la sexta parte ya inició y están preparando la escena para recrear el accidente automovilístico que le quitó la vida el 31 de agosto de 1997 en París.

Hasta el momento, no se tienen más detalles; no obstante, Netflix reiteró en más de una ocasión que el momento del choque no será filmado. "Hemos estado temiendo llegar a este punto. La cuenta atrás es de dos semanas y vamos tranquilamente, es justo reconocer que hay cierta ansiedad; una sensación palpable de estar un poco nervioso. Quiero decir, hay una responsabilidad explosiva en torno a esto", dijo un portavoz al medio mencionado.

Lo que sí se recreará en la temporada 6 de ‘The Crown’ son los eventos antes y después del accidente de Lady Di: "Es el período previo: el automóvil que sale del Ritz después de la medianoche con un paparazzi persiguiéndolo y luego las consecuencias con el embajador británico en Francia entrando en acción con el Ministerio de Relaciones Exteriores y luego las secuelas constitucionales posteriores".

