Con la muerte de la reina Isabel II, la serie ‘The Crown’ aumentó su popularidad en Netflix. Desde la visión del creador Peter Morgan, se espera con gran expectativa la quinta temporada que ya anunció su fecha de estreno.

Sin embargo, los fanáticos esperan con ansias la sexta parte donde se contará el fallecimiento de Lady Di. Ya habíamos visto las primeras participaciones de Diana Spencer en la temporada 4 que se ambientó a finales de los 70 y 80.

Pero la pregunta es ¿cómo abordarán la muerte de Lady Di en ‘The Crown’? De acuerdo con Deadline, la producción de la sexta parte ya inició y están preparando la escena para recrear el accidente automovilístico que le quitó la vida el 31 de agosto de 1997 en París.

Hasta el momento no se tienen más detalles, no obstante, Netflix reiteró en más de una ocasión que el momento del choque no será filmado. "Hemos estado temiendo llegar a este punto. La cuenta atrás es de dos semanas y vamos tranquilamente, es justo reconocer que hay cierta ansiedad; una sensación palpable de estar un poco nervioso. Quiero decir, hay una responsabilidad explosiva en torno a esto", dijo un portavoz al medio mencionado.

Lo que sí se recreará en la temporada 6 de ‘The Crown’ son los eventos antes y después del accidente de Lady Di: "Es el período previo: el automóvil que sale del Ritz después de la medianoche con un paparazzi persiguiéndolo y luego las consecuencias con el Embajador británico en Francia entrando en acción con el Ministerio de Relaciones Exteriores y luego las secuelas constitucionales posteriores".

Los actores que serán Kate Middleton y el príncipe William en 'The Crown 6'

A propósito de la revelación de la fecha de estreno de la quinta temporada de 'The Crown', ya comenzaron las novedades de lo que se verá en la temporada 6 de este drama biográfico de Netflix.

La plataforma fichó a los actores que darán vida a Kate Middleton y el príncipe William, tanto en su etapa adolescente como adulta. De acuerdo con Hollywood Reporter, Meg Bellamany y Ed McVey serán los que se pondrán en la piel de los famosos personajes.

Por otro lado, Rufus Kampa interpetará a un adolescente príncipe William; en la temporada 5, este papel estará a cargo del actor Senan West. De esta manera, los tres actores antes mencionados serán los nuevos rostros para la producción.

La línea argumental de la temporada 6 de 'The Crown' abordará cómo la familia real enfrenta la trágica muerte de la princesa Diana de Gales. Asimismo, se mostrará los inicios del romance entre William y Kate, cuando ambos estudiaban en la universidad.

El guionista Peter Morgan abarca una década en cada temporada, por ello, teniendo en cuenta que la siguiente entrega se centrará en los años 90 y la sexta, en los 2000, es posible que esa será su fin.

