Ryan Gosling protagoniza "The gray man", su primera cinta de acción. | Fuente: Netflix

“The gray man” ha alcanzado un récord incluso antes de su estreno, este 22 de julio en Netflix: es la película más cara de la plataforma hasta el momento con un presupuesto de más 200 millones de dólares. La cinta propone un thriller de espías al mismo estilo de James Bond y tiene a Ryan Gosling como protagonista, quien da vida a Court Gentry, conocido como Sierra Six.

RPP Noticias conversó con Gosling, quien ya luce el característico cabello rubio de Ken (su siguiente personaje en la gran pantalla con la próxima película "Barbie"), sobre su primera experiencia en una cinta de acción.

“He querido hacer películas de acción desde que era un niño, es difícil encontrar la correcta. Cuando leí esta (The gray man) me dije que este era el personaje que podía interpretar. Lo encontré diferente en su propio modo: es un espía que no quiere ser espía, es obligado a hacer ese trabajo o ir a la cárcel y no espera vivir mucho tiempo, está tratando de vivir un poco su vida antes morir, su historia está plagada de estas pequeñas cosas… Al final de todo, él está tratando de vivir un poco y tiene un raro sentido del humor sobre eso. Es un personaje realmente interesante y estoy emocionado de que este sea el que me toque interpretar”, comentó.

SIERRA SIX ANTES DE KEN

Anthony y Joe Russo, directores de “The gray man”, lideran un elenco que incluye a Ana de Armas y Chris Evans, con quien ya trabajaron en las cintas de los Avengers. Los hermanos Russo contaron que las clases de baile que Gosling ha tomado durante años lo ayudaron a que fluyera en las escenas de acción coreografiadas.

“Leí que los Russo dijeron algo sobre eso, que mi pasado (como bailarín) fue útil, tal vez están en lo cierto. Todo es coreografía al final del día, tal vez eso es útil. Además, tuve un asesor, Chili Palmer, que fue un ex miembro de la Delta Force. Él estuvo conmigo todos los días, en cada escena, aconsejándome en todo sobre cómo pararme, qué decir o no… fue su idea que comiera Skittles y eso forma parte de solo un poco del gran detalle que hizo para que la acción sea específica, todo eso vino de él”., explicó.

Las escenas de acción fueron un punto nuevo para la carrera de Ryan Gosling, quien ha destacado en cintas en las que ha podido mostrar su talento para el baile, habilidad que aprendió desde niño.

“Todo esto es nuevo para mí, lo que me gustó, fue que todo era un desafío, nunca había hecho una película de esta escala, con básicamente solo acción. Fue genial trabajar con los Russo porque han estado haciendo películas como esta durante la última década, así que tuve socios increíbles porque saben cómo domar algo así”, agregó.

¿MÁS CINTAS DE “THE GRAY MAN”?

La película “The gray man” está basada en la novela homónima de Mark Greaney, publicada en 2009, y que cuenta la historia del asesino a sueldo y exmiembro de la CIA Court Gentry.

La saga literaria está conformada por 11 libros, por lo que la posibilidad de continuar con las cintas es una posibilidad latente.

“Estoy interesado (en seguir interpretando a Sierra Six). Quería salir de esto y quería algo así. Quería tener esa vida normal que él está manejando. Realmente me gustó interpretar a este personaje. Pensé que era como muchos de los personajes en los que crecí viendo cuando era niño, así que para mí esto era algo que siempre quise hacer, me gustó mucho, así que espero tener la oportunidad de hacer más”, finalizó.

