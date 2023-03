Joel (Pedro Pascal), un experimentado superviviente, es contratado para sacar de contrabando a Ellie (Bella Ramsey) -una niña de 14 años- de una opresiva zona de cuarentena. | Fuente: HBO Max

La serie 'The Last of Us', protagonizada por el chileno-estadounidense Pedro Pascal, logró un promedio de 30,4 millones de espectadores en sus primeros seis episodios, con el capítulo inicial acercándose a los 40 millones en EE.UU. y Latinoamérica.

Sin embargo, a un guionista de Netflix no le pareció la gran cosa a pesar de las cifras. Jaime Vaca, responsable de 'Élite', la calificó de aburrida. Por medio de sus redes sociales, dio su opinión: "El título 'The Last of Us' se refiere a lo que aguantes viéndola".

Esto generó una serie de comentarios por parte de los fanáticos de la serie de HBO Max: "No está hecha la miel para la boca del asno", "Eres el showrunner de 'Élite', tu opinión no vale en ningún sitio", "A los de 'Élite' les dan una serie sin una escena de sexo cada tres minutos y les explota la cabeza", fueron algunos comentarios.

'The Last of Us', basada en un videojuego con el mismo título, es una aventura distópica después de que la Tierra haya sido arrasada por una pandemia causada por Cordyceps, un hongo que, debido al calentamiento global, se adapta para contagiar a las personas.

Además de Pascal, en su reparto participan la británica Bella Ramsey, la estadounidense Ashley Johnson o la australiana Ana Torv.

El título “The Last of Us” se refiere a los que aguantéis viéndola — Jaime Vaca 🇪🇸🏳️‍🌈 (@jaimevaquin) February 20, 2023

Jaime Vaca fue detenido por un presunto delito de tráfico de drogas

El guionista de 'Élite', Jaime Vaca, fue detenido por un presunto delito de tráfico de drogas en el centro de Madrid. Esta noticia ha remecido a toda la industria televisiva ya que esta serie española es una de las más famosas de su país y en el mundo.

De acuerdo con los medios europeos, la detención ocurrió cuando Vaca circulaba por la calle de Palma. Paseaba sin usar mascarilla y, cuando los agentes inspeccionaron la mochila que llevaba, se encontraron un bote con pastillas de éxtasis, otro con 'popper', cristal, cinco bolsas con una sustancia parecida a la ketamina y una bolsa de 2CB, una mezcla entre MDMA y LSD.

Cabe resaltar que las sustancias que tenía el showrunner de 'Élite' eran más de las permitidas por persona por lo que fue arrestado por un delito contra la salud pública. Mientras se esclarece este caso y aún se están tejiendo las consecuencias sobre ello, el guionista se encuentra en un buen momento profesional.

Jaime Vaca estuvo a cargo de la cuarta temporada de la popular serie española, la que se considera la segunda con más éxito de Netflix solo por detrás de 'La casa de papel'.

Vaca, nacido en Badajoz en 1977, tiene una dilatada experiencia en televisión. Comenzó como guionista de 'Los Serrano' en 2006, serie donde escribió 14 episodios, y posteriormente trabajó en 'Física o química', donde trabajó a las órdenes de Carlos Montero, creador de esta serie de adolescentes de 'Atresmedia' y también de 'Élite'.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 22 Sobre dos películas en cartelera que sorprendieron para bien y para mal

De un lado, un estreno aclamado por mucha gente; del otro, una extrañeza que sorprendió a muchos. ¿Qué tal estuvieron estos filmes? Renato León conversó con el crítico de cine Jose Carlos Cabrejo y tuvieron unas opiniones que sorprenderán a más de uno. ¡Dale play y adivina de qué películas se trata!