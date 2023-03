La temporada 2 de The Last of Us puede ser muy distinta a su contraparte en los videojuegos. | Fuente: HBO Max

The Last of Us finalizó exitosamente con un último episodio que estuvo a la altura de los mejores momentos de la serie, plasmando a la perfección los eventos finales del videojuego de 2013 y entregando material adicional para seguir expandiendo la historia de la saga y para cerrar cabos sueltos. Debido a la gran aceptación del público, ya es un hecho que se avecina una segunda temporada que, al parecer, no será tan predecible como aparentaba.

Craig Mazin, showrunner de la serie, le concedió una entrevista al portal Collider en donde reveló el estado actual del proyecto y las cosas que los espectadores pueden esperar para los próximos episodios, tanto las personas que disfrutaron de los dos videojuegos de PlayStation como aquellos que conocieron la historia de Joel y Ellie por primera vez gracias a la serie.

The Last of Us: Segunda Temporada no dará el salto de tiempo de inmediato

Según las declaraciones de Mazin, la segunda temporada de la serie de The Last of Us podría omitir el salto en el tiempo que existe entre la primera y segunda entrega de la saga en los videojuegos. Entre Parte 1 y Parte 2, existe un lapso de cinco años, pero el nuevo material de HBO Max se centrará en desarrollar la relación entre Joel y Ellie que en el videojuego se aprecia a través de flashbacks.

"El salto en el tiempo es importante, hasta cierto punto. Refleja la naturaleza cambiante de la relación entre Ellie y Joel. Hay un cambio principal en el tiempo, pero también hay momentos que se ven, que están entre los acontecimientos de la historia principal de The Last of Us Parte II y la historia de The Last of Us Parte I”, añadió el showrunner.

Un éxito absoluto para HBO Max

Sin lugar a dudas, la serie de The Last of Us logró convertirse en uno de los títulos más exitosos del catálogo de HBO Max. Según lo que informó la firma de análisis Nielsen y Warner Bros. Discovery con sus datos propios, el episodio final emitido el pasado domingo 12 de marzo contó con 8,2 millones de espectadores en la plataforma de streaming y transmisiones lineales.

La serie, protagonizada por el chileno-estadounidense Pedro Pascal, ha logrado un promedio de 30,4 millones de espectadores en sus primeros seis episodios, con el capítulo inicial acercándose a los 40 millones en EE.UU. Fuera del circuito estadounidense, The Last of Us es ahora el programa más visto en la historia de HBO Max en Europa y América Latina, aseguró la compañía.

