Tom Cruise canta Hakuna Matata disfrazado de Pumba en el show de James Corden | Fuente: CBS / YouTube

James Corden se despidió de The Late Late Show con un programa repleto de sorpresas e invitados especiales. Uno de los momentos más resaltantes fue la aparición del actor Tom Cruise, quien junto al presentador británico participó en el musical de El Rey León.

Ambos interpretaron la canción Hakuna Matata; Cruise disfrazado de Pumba y Corden como su amigo Timón, dos de los divertidos personajes que aparecieron por primera vez en el clásico animado de Disney de 1994.

Por si fuera poco, las dos figuras de Hollywood también unieron sus voces para versionar Can You Feel The Love Tonight, tema que el británico Elton John grabó para la película.

El último programa también contó con un especial de Carpool Karaoke protagonizado por Adele. También contó con algunos de sus invitados favoritos, como Harry Styles y Will Ferrell.

James Corden le dice adiós a The Late Late Show

Antes de cerrar un ciclo en la televisión estadounidense, James Corden se sentó en su escritorio para brindar su discurso de despedida.

"Me ha costado trabajo encontrar las palabras para resumir lo que estos últimos ocho años han significado para mí", inició. "Comenzamos con Obama, luego Trump y luego una pandemia global. He visto a Estados Unidos cambiar mucho en los últimos años, he visto crecer las divisiones, percibí una sensación de negatividad", continuó.

"Supongo que lo que quiero decir es que les imploro que recuerden lo que Estados Unidos significa para el resto del mundo. Toda mi vida, siempre ha sido un lugar de optimismo y alegría. Claro, tiene fallas. Muéstrenme un país que no… cada uno de nosotros es una obra en progreso", sostuvo.

"El hecho de que alguien no esté de acuerdo contigo, no significa que sea malo o perverso. Hay tantas personas que intentan avivar esas diferencias", finalizó.

