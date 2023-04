Pedro Pascal interpretando a Din Djarin en la primera temporada de 'The Mandalorian' | Fuente: Disney Plus

Pedro Pascal se ha convertido en el actor del momento. En poco tiempo logró alcanzar la cúspide de su carrera por participar en exitosas producciones internacionales. Su paso en "Game of Thrones" le permitió fichar con Netflix para "Narcos" y de allí dio el gran salto al protagonizar "The Mandalorian" para Disney Plus.

Pedro Balmaceda, como era conocido en sus comienzos, es el hijo mayor de la psicóloga Verónica Pascal Ureta y del médico José Pedro Balmaceda Riera. Él nació en Chile el 2 de abril, pero luego se mudó a Estados Unidos con sus padres y hermana, durante la dictadura de Augusto Pinochet cuando él tenía apenas nueve meses.

A raíz de su interés por el arte desde temprana edad, su madre lo matriculó en una escuela de artes escénicas, lo que hizo que el joven Pedro se enamorara aún más del teatro y el cine.

Luego de estudiar interpretación en la renombrada Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York, Pascal consiguió grandes trabajos, como en la famosa serie 'Buffy, La Cazavampiros'.

Sin embargo, con la repentina muerte de su madre, perdió a su agente y su carrera se estancó casi por completo durante un tiempo. En honor a ella, el actor decidió cambiar su apellido profesional. Entonces pasó de ser Balmaceda (apellido paterno) a ser Pascal (apellido materno).





Pedro Pascal y su llegada a 'The Mandalorian'

En 2019 llegó el papel que lo lanzaría al estrellato. 'The Mandalorian' ganó 15 premios Emmy gracias a su temporada 1 y gran parte del éxito se debe al carisma de Pedro Pascal. Su interpretación lo llevó a ser nominado en los Critics Choice Super Award como mejor actor en una serie de ciencia ficción.

Metido en la piel de un misterioso y oscuro cazarrecompensas intergaláctico, Pascal no puede ser más diferente del implacable Din Djarin: muy amable, atractivo, elegante y con un punto tímido, confesó que de niño admiraba el universo de Star Wars.

"Vi la primera película cuando tenía como tres años. Y recuerdo muy claramente la impresión que me dejó y las que siguieron después. Creo que mi generación es la más influida por "Star Wars". Yo nací en 1975 y mi infancia y adolescencia existen al lado del mundo de estas películas: todos los juguetes, los personajes, los cuentos...", dijo en entrevista a Efe.

"Para mí, es un sueño hecho realidad. Estoy sumamente feliz. Toco el cielo con las manos. Cuando eres una persona joven que vio estas películas que se filmaron con tanta mitología, aspiras a estar en ellas, pero ahora lo estoy. Es sorprendente", agregó.

Es imposible dejar de lado que "The Mandalorian" es protagonizada por una estrella latina algo que, hace unos años, hubiera sido imposible. "Si no fuera yo debería haber sido otra persona que representara a los latinos, los afroamericanos, etc.", reconoce Pedro Pascal.

Él considera que es un movimiento estratégico de Disney ya que el público de 'streaming' es amplio y diverso. "Es un buen reflejo de reconocer un mundo que está más allá del que estamos acostumbrados en el entretenimiento, más allá del modelo norteamericano", expresó.

La temporada 3 de 'The Mandalorian' ya aterrizó a Disney Plus; los nuevos episodios de la serie se estrenan cada miércoles en el servicio de streaming, siempre con un aroma y tono de wéstern que recibe influencias del cine de Akira Kurosawa y Sergio Leone.

