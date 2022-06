Natalie Portman cumple 41 años a un mes del estreno de "Thor: Love and Thunder".

Han pasado 28 años desde que la pequeña Mathilda ayudó a León, el profesional, a encontrar la redención; 18 desde que Padmé Amidala muriera dando a luz a sus hijos con Anakin Skywalker; y 12 desde que Nina Sayers le diera los máximos galardones de la actuación a Natalie Portman, que hoy, 9 de junio, cumple 41 años en plena vigencia.

Así lo demuestra con su retorno al Universo Marvel para “Thor: Love and Thunder”, película en que la astrofísica Jane Foster de las primeras cintas volverá como la nueva Diosa del Trueno, para ayudar a su ex, el hijo de Odín, en su nueva aventura.

En esta capacidad para recrear un personaje ya existente y darle una personalidad totalmente distinta se aprecia el talento y capacidad actoral de Natalie Portman, que además ha fortalecido su cuerpo para darle más verosimilitud a su nueva faceta como superheroína.

“No cabe duda de que te ayuda a meterte en el personaje y ha cambiado mi manera de moverme. Caminas de forma diferente, te sientes diferente. Es una pasada sentirme fuerte por primera vez en mi vida”, respondió recientemente a Vanity Fair al ser preguntada sobre cómo este cambió físico la ayudó a interpretar a la nueva Thor.

Una actriz precoz

Desde muy pequeña fue la misma Natalie Portman quien buscó impulsar su carrera actoral, pese a la resistencia de sus protectores padres. De muy chica ya tenía una agente y a los once años consiguió su primer rol protagónico en el cine, al ser elegida por Luc Besson para actuar en “León, el profesional”.

“Definitivamente era diferente de los otros niños. Yo era más ambiciosa, sabía lo que me gustaba y lo que quería, y trabajé muy duro. Yo era una niña muy seria”, comentó en el año 2005 a la revista Blender.

Sin duda, su actuación en “León, el profesional” la lanzó al estrellato, pero también provocó mucha polémica, al mostrar a una pequeña niña que fuma, usa armas e, incluso, coquetea con un hombre bastante mayor que ella.

Las críticas no detuvieron la carrera de la joven actriz, ni su genial actuación la encasilló. Durante la segunda mitad de los '90 Natalie Portman actuó en películas de Michael Mann (“Heat”), Tim Burton (“Mars Attacks”), Woody Allen (“Todos dicen te amo”) o Ted Demme (“Beautiful Girls”). Por otro lado, interpretó a Ana Frank en una adaptación de Broadway del conocido diario.

Consagración

La primera superproducción en la que participó Natalie Portman fue “Episodio I: La amenaza fantasma”, que comenzó a grabarse en 1997 y a cuyo estreno, en julio de 1999, no pudo asistir porque tenía que estudiar para sus exámenes finales de su último año de secundaria. Volvió a interpretar a la princesa Padmé Amidala dos veces más, quedando en la historia de una de las franquicias más importantes de todos los tiempos.

En el 2004, se estrenó “Closer”, película para la Natalie Portman aceptó, por primera vez, un rol con escenas sexuales explícitas. Allí, interpretó a una misteriosa joven que oculta su identidad para dejar atrás su pasado como stripper. Este papel le dio uno de sus primeros reconocimientos actorales: el Globo de Oro como Mejor Actriz de Reparto.

Pero los mayores reconocimientos de su carrera llegaron seis años después, con “Cisne Negro”, donde hizo de una bailarina de ballet que vive con la exigencia de ser la mejor. Ganó el Oscar, el Globo de Oro, el Bafta a mejor actriz, entre otros premios más.

“Quiero agradecer a mis padres, que están aquí mismo, ante todo por darme la vida y por darme la oportunidad de trabajar desde tan temprana edad, y mostrarme cada día cómo ser un buen ser humano con el ejemplo”, dijo Natalie Portman en el discurso de aceptación el Oscar.

Vida fuera de la pantalla

En paralelo a su carrera actoral, Natalie Portman siguió estudios de psicología en Harvard, universidad a la que ingresó en 1999 y de la que salió en 2003. Para lograr el grado de bachiller, tuvo que renunciar a numerosos papeles actorales. También ha pasado por la Universidad Hebrea de Jerusalén.

“El riesgo me llevó a uno de mis mayores logros personales y profesionales. Pero si yo hubiera sabido mis propias limitaciones, nunca me habría arriesgado”, dijo la actriz en 2015, frente a un grupo de graduados de Harvard que la invitaron a dar un discurso.

Natalie Portman es, asimismo, una reconocida activista por los derechos de las mujeres. En la ceremonia del Oscar 2020, llevó una capa donde le leían los nombres de las directoras que no fueron nominadas en dicha edición. También ha dado múltiples charlas y colaborado con causas por la igualdad de derechos.

En 2012, se casó con el coreógrafo francés Benjamin Millepied, a quien conoció durante las grabaciones de “Cisne Negro”, y con quien tiene dos hijos: Aleph y Amalia, de 11 y 7 años, respectivamente. Madre, activista, psicóloga y actriz, cuatro palabras que resumen la vida de Natalie Portman a sus flamantes 41 años.

