La actriz Tessa Thompson confesó que Valkiria no será rey sino reina de Asgard en 'Thor: Love and Thunder'. | Fuente: Twitter

Tessa Thompson, actriz que le da vida a Valkiria en “Thor: Love and Thunder”, contó detalles de su personaje, pero ahondó en por qué recibe el título de ‘Rey de Nuevo Asgard’ y de no reina.

La actriz contó que asumirá este título porque es una señal de que las mujeres pueden tener los roles de hombres.

“Al final de Endgame, Thor debería haber sido el rey que sustituyera a su padre cuando Odín falleció, pero decidió que no quería hacerlo, no estaba preparado para ser rey y sintió que su amiga Valkiria sería mejor rey que él. Ella es una mujer que está en el rol de rey, pero creo que hace una interesante introducción de desafiar nuestras ideas en torno al género, porque a veces creo que hay esta idea de lo que puedes y no puedes hacer como una mujer, así que creo que es algo genial ver a esta mujer ser rey”, comentó para El Trome.

Además, Tessa Thompson aseguró que ‘Valkiria’ es un personaje queer: “En la película, Valkiria está interesada en el amor, pero creo que todavía siente la pérdida de sus hermanas y no sé si alguno de ustedes ha sobrevivido a una ruptura o a un evento traumático en su vida, pero tarda en sanar lo suficiente como para abrir las puertas al amor. Y algo por lo que me siento muy agradecida en el contexto del MCU es que Valkiria es un personaje ‘Queer’, pero nunca quiero que su trama o su historia gire únicamente en torno a eso, porque creo que eso no es honesto, es solo una parte de su humanidad, tiene muchas otras cosas con las que está lidiando, así que me gusta eso”, sostuvo la actriz.

¿Cuánto durará "Thor: Love and Thunder"?

La película "Thor: Love and Thunder" tendrá una duración de 1 hora con 59 minutos.

El famoso actor Chris Hemsworth volverá a su protagónico como el Dios del trueno, y a él se sumarán otras estrellas del cine como Tessa Thompson, Chris Pratt, Russell Crowe y Natalie Portman, esta última tendrá su gran regreso como la Thor femenina tras dar vida a Jane Foster en las dos primeras entregas.

Dirigida por Waititi y producida por Kevin Feige y Brad Winderbaum, "Thor: Love and Thunder" estrena en salas de cine disponibles el 7 de julio de 2022. En esta cinta, dos veteranos actores se integrarán al Universo Cinematográfico Marvel: Christian Bale y Russell Crowe, quienes interpretarán a Gorr el Carnicero de los Dioses, y Zeus, respectivamente.

El tráiler mostró el nuevo contexto en el que se desarrollará “Thor: Love and Thunder”. Ahora son las Valkirias quienes dominan sobre Nuevo Asgard, que luce como una ciudad construida en los cielos, con carrozas voladores. Tessa Thompson, la líder, aparece brevemente con un traje ejecutivo.

