Tom Cruise ovacionado en Cannes 2022. | Fuente: EFE

Tom Cruise recibió elogios durante el Festival de Cannes en el marco de la premiere de su cinta Top Gun: Maverick. Tras la proyección de la película, el público se puso de pie para ovacionar al actor durante cinco minutos, según consignó Deadline. Cruise además fue premiado con la Palma de Oro por su trayectoria.

"Una noche increíble y un momento increíble”, comentó Cruise tras los aplausos. También, recordó que “han pasado 36 años desde Top Gun y tuvimos que aguantar esto durante dos años debido a la pandemia”, asegurando que “es un gusto verlos a todos”.

El festival le rinde tributo por el conjunto de su carrera coincidiendo con el treinta aniversario de su única aparición en el certamen, cuando vino a presentar el filme "Far and Away", del director Ron Howard.

Ahora Cruise estrena "Top Gun: Maverick", secuela del mítico filme de Tony Scott de 1986. En vísperas del preestreno, Cruise visitó a la Patrulla Aérea francesa en Cannes, que sobrevoló la alfombra roja.

EJERCITO FRANCÉS RINDE TRIBUTO A 'TOP GUN'

Ocho aviones de la Patrulla Aérea francesa sobrevolaron el Palacio de Festivales de Cannes y dibujaron en el aire la bandera francesa, como broche oro al desfile por la alfombra roja de Tom Cruise y el resto del equipo de "Top Gun: Maverick".

Los actores Tom Cruise, Jennifer Connelly y Jon Hamm; el director Joseph Kosinski y el resto del reparto posaron en la escalera del Palacio de Festivales momentos antes de entrar a la proyección de la secuela de "Top Gun".

Cruise fue el primero en pasar por la alfombra roja, donde se tomó su tiempo para firmar autógrafos y hacerse fotos con sus admiradores; después se unió al resto del equipo, entre ellos Connelly vestida con un deslumbrante vestido plateado.

