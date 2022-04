El 3 de mayo, Lady Gaga estrenará la canción que ha preparado para la película "Top Gun: Maverick".

Lady Gaga se caracteriza por poner el corazón en todo lo que hace. En un reciente post en redes sociales, anunció para este 3 de mayo el estreno de “Hold my Hand”, canción que ha trabajado para la película “Top Gun: Maverick”, y explicó lo que significó para ella participar en el proyecto.

El post va acompañado de una foto, en la que la cantante lleva el clásico traje de aviador de la película y está apoyada contra un avión; arriba su nombre se lee en la clásica tipografía de “Top Gun”. En el texto que acompaña la imagen, escribe lo siguiente:

“Cuando escribí esta canción para ‘Top Gun: Maverick’, ni siquiera me di cuenta de las múltiples capas que abarcaba el corazón de la película, mi propia psique y la naturaleza del mundo en el que hemos estado viviendo”.

Seguido, señaló que viene trabajando en la canción durante años (recordemos que la película iba a estrenarse antes de la pandemia). Escribió que la canción es “un anhelo de estar cerca cuando nos sentimos tan lejos y la capacidad de celebrar a los héroes de la vida”.

Lady Gaga también tuvo palabras de agradecimiento para Tom Cruise, actor y productor de la película; Hans Zimmer, quien tiene a su cargo la banda sonora; y al director Joseph Kosinski.

Tom Cruise recibirá un homenaje en el Festival de Cannes donde estrenará de "Top Gun: Maverick"

La próxima edición del Festival de Cannes ofrecerá un homenaje especial al actor Tom Cruise por el conjunto de su carrera con motivo del treinta aniversario de su única aparición en el certamen y el mismo día del estreno mundial de "Top Gun: Maverick".

El homenaje tendrá lugar el 18 de mayo, exactamente treinta años después de su presencia en Cannes con el filme "Far and Away", del director Ron Howard, indicó este viernes el festival en un comunicado. Esa misma noche de 1992 Cruise entregó la Palma de Oro de esa edición al realizador danés Bille August por su cinta "The Best Intentions".

En su homenaje, el intérprete estadounidense mantendrá una conversación en el escenario con el periodista Didier Allouoch. Y esa noche participará en el estreno mundial de "Top Gun: Maverick", la secuela del mítico filme "Top Gun" (1986) que se estrenará comercialmente en Francia el 25 de mayo, dos días antes que en Estados Unidos. (Con información de EFE)

