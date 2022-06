Tom Hiddleston será padre; Zawe Ashton, prometida del actor, aparece en alfombra roja con notorio embarazo. | Fuente: AFP

El actor inglés Tom Hiddleston se convertirá en padre por primera vez. La noticia se confirmó luego de la sesión de fotos que su pareja, la actriz Zawe Ashton, protagonizó para la revista Vogue, donde muestra su avanzado embarazo.

La publicación también compartió una serie imágenes de Ashton durante su preparación para la proyección de 'Mr. Malcolm's List', ficción de época que espera su estreno para este 1 de julio, donde la intérprete participa.

Sin brindar ninguna declaración al respecto, la actriz posó con un vestido de brillantes caracterizado por tener hombros descubiertos y cintura imperio. La revista captó el proceso en el que fue maquillada y peinada para el evento.

SU COMPROMISO

Tom Hiddleston, conocido por interpretar a Loki en el Universo Cinematográfico de Marvel, decidió comprometerse con la actriz Zawe Ashton a inicios de este año. Sin embargo, los actores han tratado de mantener su vida privada fuera de los reflectores.

Los rumores de su compromiso empezaron a circular en redes sociales por una fotografía que compartió la presentadora de televisión británica, AJ Odudu, quien asistió a la celebración en los premios Bafta de este año.

En la instantánea, Odudu posa junto a Hiddleston y Ashton. La pareja abraza a la estrella de la televisión y es en ese momento que Ashton coloca su mano sobre el brazo de la conductora, dejando al descubierto un gran anillo en el dedo anular.





Zawe embarazada es aún más hermosa😭❤️ pic.twitter.com/LNRKRHQyr7 — abril४ (@hiddlesbri) June 30, 2022

¿CUÁNDO EMPEZÓ SU ROMANCE?

El romance entre Hiddleston y Ashton empezó en 2019, cuando ambos trabajaron en la obra de Broadway Betrayal.

De acuerdo a The Sun, los actores empezaron a vivir juntos en 2020 y pasaron el encierro de la pandemia juntos. "Se adaptan muy bien y disfrutan del lado más tranquilo de la vida lejos del brillo y el glamour del mundo del espectáculo", aseguró entonces una fuente cercana al medio.

"Por lo general, sus vidas están muy ocupadas, por lo que pasar tiempo juntos mientras no trabajan ha sido algo que ambos han adoptado. Tom hizo un hogar en Atlanta durante el encierro", agregaron.

