Tom Holland le responde a Martin Scorsese por criticar las películas de Marvel

En el 2019, Martin Scorsese generó una serie de comentarios después de que criticara a las películas de Marvel. Sin embargo, aprovechando el estreno de “Spider-Man: No Way Home”, Tom Holland salió a defender su trabajo.

"Puedes preguntarle a Scorsese '¿Te gustaría hacer una película de Marvel?' Pero no sabe cómo es porque nunca ha hecho una", dijo el artista en conversación para The Hollywood Reporter.

Además, Tom Holland agregó que su trabajo en el cine han¿ sido digno de un Premio Oscar y su protagónico en “Spider-Man: No Way Home” no es la excepción.

"He hecho películas de Marvel y también películas que han estado en la conversación en el mundo de los Oscar, y la única diferencia, en realidad, es que una es mucho más cara que la otra. Pero la forma en que analizo el personaje, la forma en que el director marca el arco de la historia y los personajes es todo lo mismo, solo que se hace en una escala diferente. Así que creo que son verdaderas obras de arte”, dijo en respuesta a Martin Scorsese.

¿Qué dijo Martin Scorsese sobre las peliculas de Marvel?

En octibre del 2019, el reconocido director Martin Scorsese sorprendió con sus declaraciones sobre las películas de la Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés), las cuales no considera como parte de la industria del cine.

Scorsese reconoció que "intentó" ver las 22 películas que actualmente conforman el MCU, "pero no pudo" porque considera que no transmiten "experiencias emocionales y psicológicas" al espectador.

"No los veo. Lo intenté, ¿sabes? Pero eso no es cine. Honestamente, lo más cerca que puedo pensar de ellos, tan bien hechos como están, con los actores haciendo lo mejor que pueden bajo las circunstancias, son los parques temáticos. No es el cine de seres humanos tratando de transmitir experiencias emocionales y psicológicas a otro ser humano", dijo el director a "Empire".

