Conoce los récords que tiene 'Spider-Man: No Way Home' desde que se estrenó el 16 de diciembre. | Fuente: Marvel

“Spider-Man: No Way Home” se ha convertido en aquello de lo que todo el mundo habla. No solo es el mejor estreno en tiempos de pandemia, sino que también ha roto el record en preventa, superando a “Avengers: End Game”. Recientemente atrajo más de un millón de asistentes durante el fin de semana, en nuestro país.

Sin lugar a duda, la nueva película de Marvel, ha demostrado que el cine sigue vigente y que pese a la pandemia vuelve a ocupar el lugar de entretenimiento que siempre tuvo.

Aun las cifras vienen actualizándose, pero hasta el momento más de un millón de peruanos ya vio la esperada película, pese a las restricciones del gobierno de mantener un aforo de 40%. Frente a la alta demanda de tickets, las cadenas de cine han optado por abrir nuevos horarios, desde muy temprano, para satisfacer al consumidor.

“Spider-man: Sin Camino a Casa”, por su nombre en español, llegó a cines el pasado 16 de diciembre y aún espera seguir batiendo records en ventas en las próximas semanas.

Récords de "Spider-Man: No Way Home"

- Mejor fin de semana de un estreno de Sony

- Mejor fin de semana de un estreno durante la pandemia

- Segundo mejor fin de semana de un estreno de todos los tiempos

- Segundo mejor fin de semana de un estreno Marvel

Un respiro en la industria del cine

El éxito de "Spider-Man: No Way Home" supone un respiro para los cines de todo el mundo, que arrastran pérdidas millonarias desde principios de 2020.

Sin embargo, tan solo la franquicia Marvel ha logrado esquivar los obstáculos del coronavirus con estrenos potentes como "Black Widow" y "Shang-Chi" en 2021, mientras que la taquilla de otras películas apenas consigue cubrir los costos de producción.

Sirve como ejemplo el caso de EE.UU., donde hace una semana la nueva adaptación del musical "West Side Story", dirigida por Steven Spielberg, debutó muy por debajo de las expectativas al recaudar únicamente 10,5 millones de dólares.

