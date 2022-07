Genaro Anthony Sirico Jr., conocido como Tony Sirico ​ fue un actor estadounidense. | Fuente: Twitter

Tony Sirico, el actor que le dio vida a Peter Paul ‘Paulie Walnuts’ Gualtieri en la famosa serie 'The Sopranos' de HBO, falleció este viernes 8 de julio a los 79 años, así lo comunicó su manager Bob McGowan.

A pesar de que no dieron detalles de la causa de su muerte, McGowan se despidió de su cliente asegurando que fue un gran amigo y lo recordará con alegría. Asimismo, Michael Imperioli, compañero de elenco de Sirico en la mencionada producción, compartió esta triste noticia.

"Tony era como nadie más: era tan duro, tan leal y grande de corazón como nadie que haya conocido. Estuve a su lado en muchas cosas: en las buenas y en las malas. Pero sobre todo en las buenas. Y nos reímos mucho", escribió.

Tony Sirico nació en Brooklyn y apareció en diferentes películas como 'Goodfellas', 'Mighty Aphrodite' y 'Mickey Blue Eyes'. Sin embargo, se hizo más conocido por participar en 'The Sopranos' como ‘Paulie Walnuts’.

Cuando ofreció una entrevista hace unos años, recordó que dormía en el sofá de su madre, sentía que no tenía éxito, pero el creador David Chase se acercó a él y desde ese momento se volvió un personaje icónico.

Otra pérdida para 'The Sopranos'

Paul Herman, reconocido actor por sus apariciones en películas como 'Goodfellas' y en series como 'The Sopranos', falleció a los 76 años, informó su compañero de profesión Michael Imperioli en Instagram.

"Nuestro amigo y colega Paul Herman ha fallecido" escribió Imperioli, quien lo definió en la misma publicación como "un tipo genial, un narrador de historias de primera clase y un gran actor". Hasta el momento, no ha trascendido la causa de la muerte de este intérprete neoyorquino.

Herman (Brooklyn, 1946) también había aparecido en otras famosas películas como 'Once Upon a Time in America' (1984), junto a Robert De Niro y Joe Pesci, entre otros.

Sin embargo, su papel más aclamado fue el de Peter 'Beansie' Gaeta en 'The Sopranos', una serie que se popularizó a principios del siglo XXI y en la que compartió reparto con el propio Imperioli.

En esta, Herman encarnó el personaje de Beansie, un traficante de drogas muy vinculado a la mafiosa familia DiMeo y que cautivó a gran parte del público de 'The Sopranos'.

