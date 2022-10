Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides protagonizan 'Noche de bodas', cinta dirigida por el actor que dio vida a 'Nandito' en la telenovela 'María la del Barrio'. | Fuente: Instagram

Un actor falleció y otro se encuentra desaparecido tras ser arrastrados por un fuerte oleaje en la playa Majahual, ubicada en la ciudad mexicana de Oaxaca. Los intérpretes participaban en el rodaje de la película 'Noche de bodas', protagonizada por la actriz Ludwika Paleta y el actor Osvaldo Benavides, el popular 'Nandito' de 'María la del Barrio'.

La tragedia ocurrió el miércoles 12 de octubre cuando un grupo de extras acudieron al lugar para pasar el rato en su día libre. Tres de ellos entraron al mar, pero solo uno salió con vida, informó un comunicado emitido por la productora Traziende Films.

"Tres de nuestros colegas, pertenecientes a nuestro elenco de extras, decidieron aprovechar su día libre para visitar una playa donde, momentos después, debido al fuerte oleaje que imperaba en la zona, les imposibilitó salir del mar por sus propios medios, desencadenando el terrible suceso, donde uno de ellos perdiera la vida; mientras que otro, al momento, se encuentra desaparecido", precisa el anuncio.

El cuerpo de Marco Antonio C. P., de 46 años, fue encontrado sin vida en una zona rocosa de la playa la madrugada de este 13 de octubre, mientras que los guardacostas de la zona siguen sin localizar los restos de Luis Manuel G. S., de 47.

"Afortunadamente, nuestro tercer compañero, debido a la petición de auxilio y reacción de otros miembros de esta producción se encuentra sano y salvo aunque, consternado por la situación", añade el comunicado. También resaltan el "apoyo moral" brindado a las familias de los afectados y la cooperación con las autoridades "en todo lo necesario".

"Traziende Films y los productores de 'Noche de bodas' expresan, con profundo dolor, sus más sentidas condolencias a las familias y amigos de nuestros compañeros que sufrieron una lamentable tragedia en las costas de Oaxaca", resaltan.

Fin del rodaje

En medio del infortunio, Ludwika Paleta anunció en su cuenta de Instagram que la grabación había concluido, y aprovechó la ocasión para dedicar un mensaje al director por "la pasión y entrega" que puso en este proyecto.

"Hoy queda terminado un proyecto que llevábamos 10 años soñando e imaginando. Una historia que Osvaldo escribió para nosotros y lo hizo realidad. Se me llena el corazón de orgullo por ser testigo de tu constancia, tu pasión, tu dedicación y tu talento. Se me cae la baba de ver en lo que te has convertido... sensible, amoroso, apasionado, disciplinado, paciente, chingón y un montón de cosas bonitas que la gente que estuvo en este proyecto conoció de muy cerquita. Tu reuniste a este equipo generoso de personas talentosas que, como dijiste, tenían que formar parte de esta historia. Tu liderazgo y tu guía convirtieron este proyecto en uno de esos que se quedan para siempre en el corazón. Gracias Os por ser mi hermano, mi amigo, mi compañero de buenas y malas y mi confidente. Te amo", escribió la recordada Maria Joaquina de Carrusel.

