"Game of Thrones" estrena su último episodio este domingo 19 de mayo. | Fuente: HBO

Con el fin de "Game of Thrones", los actores de la serie se encuentran en negociaciones para comenzar nuevos proyectos en el cine y la television. Un ejemplo es Peter Dinklage, quien da vida Tyrion Lannister en la ficción basada en los libros de George R.R. Martin.

Mel Gibson está en conversaciones con el actor, además de Michael Fassbender y Jamie Foxx, para que protagonice una nueva versión del clásico del western "The Wild Bunch", según confirmó Hollywood Reporter.



Durante años, la productora Warner Bross ha intentado rodar una nueva versión de este filme, que trata de las andanzas de un grupo de veteranos forajidos en busca de un último golpe.



La película, que se convirtió en una cima del género, llamó también la atención por el elevado grado de violencia que mostraba en la pantalla.



Mel Gibson | Fuente: AFP

En septiembre pasado se supo que Gibson iba a dirigir la nueva versión de "The Wild Bunch", de la que además escribe el guion junto a Bryan Bagby, y será el productor ejecutivo de la cinta que aún no tiene fecha de inicio de rodaje.



Gibson no es un realizador ajeno a este tipo de cine visceral y explícito, puesto que, en su carrera detrás de las cámaras, ha destacado por películas muy crudas como "Braveheart" (1995), "The Passion of the Christ" (2004) o "Apocalypto" (2006).

La película original de "The Wild Bunch" fue protagonizada por William Holden, Robert Ryan, y Ernest Borgnine, entre otros. La cinta fue nominada a los premios Oscar por el guión escrito por Peckinpah, Walon Green y Roy N. Sickner.



Las tomas y el uso de la cámara lenta, una técnica revolucionaria a finales de la década de los 60, hizo que Peckinpah fuera nominado a mejor director por "Directors Guild of America". American Film Institute clasificó a "The Wild Bunch" como la sexta mejor película del oeste de todos los tiempos.