Travis Scott se pronuncia tras la tragedia ocurrida en su festival Astroworld. | Fuente: Twitter

Travis Scott publicó un tuit en referencia a la tragedia que sucedió en el festival Astroworld y reveló que apoyará en lo que pueda a las autoridades locales. "Mis oraciones están con las familias de todos los afectados por lo sucedido", se lee en su comunicado.

"Estoy absolutamente devastado por lo que sucedió anoche”, en referencia a lo que pasó el viernes 5 de noviembre en Houston, Texas. Como se recuerda, los trabajadores de emergencia describieron que todo estalló cuando los asistentes avanzaron de manera precipitada al escenario cuando el rapero iba a dar su presentación.

La aglomeración hizo que las personas tuvieran lesiones y eso incrementó en pánico en Astroworld. Como se recuerda, Astroworld es un festival de música creado por el propio Travis Scott en 2018.

¿Qué ha pasado en el concierto de Travis Scott?

Al menos ocho personas murieron y varias resultaron heridas el viernes 5 de noviembre durante la presentación del rapero Travis Scott en el festival de música Astroworld, en Houston (sur de Estados Unidos), debido a una avalancha, informaron las autoridades y los medios estadounidenses.

"La multitud comenzó a agolparse en la parte delantera del escenario. Esto creó un movimiento de pánico que provocó que hubiera gente herida", dijo el responsable de los bomberos de Houston, Samuel Peña, en una rueda de prensa.

"Tenemos al menos ocho personas fallecidas esta noche (del viernes) y otras varias heridas" agregó Peña.

Al menos 17 personas fueron trasladadas al hospital y 11 de ellas habían sufrido un paro cardíaco, según este responsable.

