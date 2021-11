Yahaira Plasencia, Nesty, Cielo Torres y más artistas participarán en un concierto para la Teletón 2021. | Fuente: Composición

Este sábado 6 de noviembre arrancó la Teletón 2021, el evento que cada año busca recaudar fondos para la Clínica San Juan de Dios. Y en esta oportunidad, exponentes de la salsa y la cumbia se sumarán a la jornada con un concierto que espera contribuir a la causa benéfica.

La cita es esta noche en el Jockey Plaza, donde se reunirán Yahaira Plasencia, César Vega, Cielo Torres, Kate Candela, N’Samble, Zaperoko, Kallao Salsa, Brunella Torpoco, Mayimberos, Gaby Zambrano, entre otros salseros que confirmaron sus presentaciones en un encuentro con la prensa.

Complementan el cartel de las presentaciones para la Teletón los artistas Carlo Supo, Gran Orquesta Internacional, Jair Mendoza, Bacanos, Nesty y Bárbaro Fines. El público interesado en asistir puede adquirir sus entradas en la página web de Teleticket.

El horario de la Teletón y cómo colaborar

La nueva edición de la Teletón, esta vez semipresencial, empezó este sábado a las 11 a.m. y se espera que culmine a las 10 p.m. Serán 11 horas continuas llenas de actividades en beneficio para la Clínica San Juan de Dios.

Para colaborar, se puede hacer a través de la aplicación Yape al número 989 361 677. También se puede depositar el donativo en las agencias bancarias del Perú desde la banca móvil a las siguientes cuentas:

Cuenta en soles: 191 011 11 11 0 33

Código interbancario: 002 191 000 11 11 11 0 33 52

Cuenta en dólares: 191 077 77 77 1 41

Asimismo, se han dispuesto las cajas recaudadoras de Plaza Vea, Tambo, Promart, Inkafarma y Aruma a nivel nacional.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x17 Historias de terror, Venom y otros desvaríos

En este episodio compartimos por qué nos gustan (o no nos gustan) las películas de terror. Antes, por supuesto, te damos nuestra opinión acerca de VENOM (y por qué quizás deberías reconsiderar verla si aún no lo has hecho), pasando por las cuestionables prácticas de una cadena de cine y hasta de la canción criolla hablamos. Está variado el episodio, así que dale PLAY.