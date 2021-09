Tupac Shakur: Rap, su amor-odio con The Notorious B.I.G y un legado a 25 años de su muerte. | Fuente: Twitter

El 7 de septiembre de 1996, Tupac Shakur fue víctima de un tiroteo en las calles de Las Vegas (EE. UU.) que provocó su muerte seis días después.

A poco de cumplirse 25 años de su fallecimiento, su música continúa muy presente en la cultura popular gracias a nuevas obras y proyectos que recuerdan su figura.

Emblema del rap de la década de los 90 e icono del polémico estilo "gangsta", Tupac, que solo tenía 25 años cuando falleció, se destacó tanto por su innovadora y contundente obra como por sus frecuentes problemas con la ley dentro de una vida salvaje y controvertida de principio a fin.

¿Qué pasó con Tupac y Biggie?

Tupac ha vuelto a las pantallas con el documental "Last Man Standing: Suge Knight and the Murders of Biggie & Tupac", del director Nick Broomfield y que explora los misterios sin resolver detrás de las muertes de Tupac y del no menos carismático rapero The Notorious B.I.G.

Broomfield conoce muy bien el tema ya que en 2002 presentó el documental "Biggie and Tupac" sobre el mismo asunto. Por su parte, la cadena FX tiene otro ambicioso proyecto en marcha con "Outlaw: The Saga of Afeni and Tupac Shakur", una serie documental que indagará en las vidas del músico y de su madre Afeni.

Afeni, una importante activista a favor de los derechos de los negros y miembro de los Black Panthers, se inspiró para el nombre de su hijo en Tupac Amaru II, un revolucionario descendiente de los incas que lideró un movimiento de liberación en la América colonial.

En cuanto a la ficción, en 2017 se estrenó "All Eyez on Me", una película biográfica sobre Tupac que protagonizó Demetrius Shipp Jr. pero que tuvo muy poco éxito entre la prensa y el público.

Y los reconocimientos póstumos para Tupac desde la música no han parado con el paso de los años puesto que en 2017 entró en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

La vida al límite de Tupac

Tupac Shakur nació el 16 de junio de 1971 en Nueva York, se crió entre la pobreza y la violencia de las calles, y como adolescente ingresó en una escuela de arte en Baltimore (EE. UU.).

El álbum "2Pacalypse Now" (1991) fue el primer paso de una carrera en la que combinó los alegatos políticos y raciales con los postulados del estilo "gangsta", una corriente del rap que aspiraba a retratar la miseria, la violencia y el racismo de los guetos pero que, según sus críticos, glorificaba la vida de los matones y los criminales.

Casi en paralelo a su irrupción en la música, Tupac se estrenó en el cine con papeles protagonistas en "Juice" (1992) y "Poetic Justice" (1993). También se hizo célebre por sus numerosos problemas legales, tanto que su vida real parecía casi un espejo de sus conflictivas letras.

Incidentes con armas de fuego y enfrentamientos con la policía le pusieron en el ojo de la Justicia en varias ocasiones hasta que en 1994 pasó ocho meses en la cárcel por agresión sexual. Tras "Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z." (1993) y "Me Against the World (1995), Tupac editó el álbum "All Eyez on Me" (1996) ya instalado en Los Ángeles, donde formaría parte del duro enfrentamiento de los raperos de la costa Oeste contra la costa Este (The Notorious B.I.G., entre ellos) hasta su muerte en un crimen que continúa sin resolverse. (EFE)

