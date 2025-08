¿Despiden a Nicola Porcella de 'Amanecer' por polémico audio sobre Fernando Colunga? Esto es lo que se sabe

El actor peruano respondió luego de que se viralizaran audios en los que habría hablado sobre la vida sexual de Fernando Colunga, su compañero en Amanecer.

No sale del ojo público. Nicola Porcella, actualmente parte del elenco de la telenovela Amanecer de Televisa, vuelve a ser tendencia en México tras la difusión de unos audios en los que, presuntamente, hace comentarios sobre la sexualidad de Fernando Colunga, reconocido actor mexicano y su compañero en la ficción.

La polémica surgió luego de que el podcast Kadri Paparazzi publicara un video en el que se escucha a Porcella conversando en una cafetería junto a sus amigos, entre ellos Rafael Cardozo. En las imágenes también se hace referencia a Omar Fierro, con quien también comparte roles en la telenovela.

¿Qué dicen los audios de Nicola Porcella?

En el fragmento más comentado del video, Nicola habría elogiado la trayectoria de Colunga: “Fernando tiene la novela más exitosa de Televisa y del mundo. Eso no se lo va a quitar nadie. Él tiene la telenovela más popular”. Sin embargo, otra frase atribuida a él generó controversia: “Aparte es un gay, te lo digo”, se le escucharía decir.

Además, según el mismo material difundido, el actor peruano habría comentado sobre los honorarios de sus compañeros de elenco. “Omar se fue por un millón, millón y medio de dólares. No se fue frío”, habría dicho, y respecto a Colunga, se le escucharía decir que “recibe millón y pico”.

Tras su paso por 'La casa de los famosos: México', Nicola Porcella ha participado en telenovelas como 'El amor no tiene receta' y 'Amanecer'.Fuente: Instagram: @nicolaporcella12

¿Qué dijo Nicola Porcella tras la polémica?

Horas después de que los audios se viralizaran, Nicola Porcella utilizó sus redes sociales para responder. En una historia de Instagram, negó haber utilizado términos ofensivos y afirmó que sus palabras fueron sacadas de contexto.

“Si hago esta historia no es por mí, es por el respeto que le tengo a Fernando”, expresó. “Han sacado de contexto todo. No digo la palabra que dicen ahí. No es así. Lo único que hago es enaltecer la carrera de una persona con una trayectoria impresionante”.

Porcella también dejó en claro su admiración por Colunga: “Admiro a Fernando por cómo ha llevado su vida privada, por la familia que tiene, por cómo ayuda. No inventen cosas. Yo entiendo que se la agarren conmigo, que me odien, que no les caiga bien, pero no inventen cosas de personas que no tienen nada que ver aquí”.

¿Televisa separó a Nicola Porcella de Amanecer?

Diversos portales mexicanos comenzaron a especular sobre un posible despido del actor peruano tras la controversia. Sin embargo, el productor de Amanecer, Juan Osorio, desmintió esas versiones y respaldó públicamente a Porcella.

“Todo el elenco respalda a Nicola”, aseguró Osorio en declaraciones al periodista mexicano Eden Dorantes. “Es totalmente falso. He checado todo, no voy a profundizar… pero Fernando lo cuida mucho. Nosotros todos confiamos en Nicola y tiene nuestro respaldo”, concluyó.

