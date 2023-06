El rapero Tupac Shakur tendrá una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood

Después de dos décadas de su fallecimiento, Tupac Shakur quedará inmortalizado en el Paseo de la Fama de Hollywood ya que obtendrá su estrella. Aunque su carrera duró solo cinco años, sigue siendo uno de los artistas más complejos y prolíficos de su generación con más de 75 millones de discos vendidos en todo el mundo.

“Seguramente, como uno de los propios de Los Ángeles, la estrella de Tupac se agregará a la lista de estrellas más visitadas”, aseguró Ana Martínez, la productora de este evento. Las personas que estarán presentes en este evento serán el director Allen Hughes ("Dear Mama"), Jamal Joseph, y la hermana de Tupac, Sekyiwa "Set" Shakur.

Tupac Shakur recibirá la estrella número 2758 en el Paseo de la Fama de Hollywood el miércoles 7 de junio a las 10:30 a. m. (hora del Pacífico) en 6212 Hollywood Boulevard.

La vida y el legado de 2pac continúan impactando e influyendo en la cultura actual, desde una actuación innovadora a través de un holograma en el Festival de Música y Artes de Coachella de 2012, hasta una aparición hablada en el álbum de 2015 de Kendrick Lamar, elogiado por la crítica, To Pimp A Butterfly. En 2015, el Museo Grammy inauguró la primera exhibición de museo de Tupac, "All Eyez on Me: The Writings of Tupac Shakur". En 2022, "Tupac Shakur: Wake Me When I'm Free", se convirtió en una experiencia de museo totalmente inmersiva que invita a la reflexión y explora la vida y el legado del aclamado artista y activista.

La vida al límite de Tupac

Tupac Shakur nació el 16 de junio de 1971 en Nueva York, se crió entre la pobreza y la violencia de las calles, y como adolescente ingresó en una escuela de arte en Baltimore (EE. UU.).

El álbum "2Pacalypse Now" (1991) fue el primer paso de una carrera en la que combinó los alegatos políticos y raciales con los postulados del estilo "gangsta", una corriente del rap que aspiraba a retratar la miseria, la violencia y el racismo de los guetos pero que, según sus críticos, glorificaba la vida de los matones y los criminales.

Casi en paralelo a su irrupción en la música, Tupac se estrenó en el cine con papeles protagonistas en "Juice" (1992) y "Poetic Justice" (1993). También se hizo célebre por sus numerosos problemas legales, tanto que su vida real parecía casi un espejo de sus conflictivas letras.

Incidentes con armas de fuego y enfrentamientos con la policía le pusieron en el ojo de la Justicia en varias ocasiones hasta que en 1994 pasó ocho meses en la cárcel por agresión sexual. Tras "Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z." (1993) y "Me Against the World (1995), Tupac editó el álbum "All Eyez on Me" (1996) ya instalado en Los Ángeles, donde formaría parte del duro enfrentamiento de los raperos de la costa Oeste contra la costa Este (The Notorious B.I.G., entre ellos) hasta su muerte en un crimen que continúa sin resolverse.