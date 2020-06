La actriz Marisa Tomei se sinceró sobre su rol como la tía May en el UCM, | Fuente: Marvel Studios

Marisa Tomei dio vida a la tía May en las películas “Spider-Man: Homecoming”, “Spider-Man: Far from Home” y “Avengers: Endgame”. Sin embargo, pese a ser un rol divertido, la actriz de 55 años se arrepiente de haber tomado el papel que la hizo parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

La tía May es recordada por su aparición en los cómics de Marvel, así como en las anteriores películas de Spider-Man. Como se recuerda, su introducción en el último reboot del superhéroe —protagonizado por Tom Holland— causó asombro por ser una versión más joven de May Parker.

En una entrevista con Collider, la actriz Marisa Tomei reveló que se arrepiente de haber tomado el papel, debido a que ahora se siente encasillada en un rol de madre, un estereotipo muy presente en el cine. Recientemente, ha participado en la cinta “The King of Staten Island”, donde demuestra dejar de lado esta faceta en Hollywood.

“Realmente lamento comenzar por este camino y realmente lamento haber comenzado a hacer esto. Estaba, ya sabes, lo hablé. No esto, pero me refiero solo a ese cambio, y realmente siempre sentí como, 'Oh, podría interpretar muchas cosas'. Honestamente, es probable que sea más difícil que otras cosas. Pero, sí, supongo que lo dije todo”, explicó.

NO SOLO ES LA TÍA MAY

En ese sentido, Marisa Tomei reconoce que todos los artistas cuentan con más de una faceta ejercer su trabajo entre los diferentes géneros de películas. Por ello, en muchas ocasiones, puede reafirmar ciertas limitaciones, pero ella considera que aprovecha lo mejor posible el rol que tenga en sus manos.

“Creo que cada actor y actriz tiene muchas dimensiones para ellos y, si el alcance de lo que se está escribiendo y haciendo es limitado, y quieres seguir trabajando, haces lo que puedes”, se sinceró la actriz de la tía May en el UCM. “Quiero decir que sí. Lo intenté. Tal vez no era el camino correcto, pero ya sabes, trato de aprovecharlo al máximo”.