La actriz estadounidense Bryce Dallas Howard sostuvo que sus ingresos por participar en la franquicia "Jurassic World", fueron considerablemente menores que el de su coprotagonista, Chris Pratt. Ella cuestionó una información sobre su salario, publicada en 2018, al sostener que las cifras se alejaban de la realidad.

De hecho, la ganadora de un Screen Actors Guild Awards, reveló que por participar en la segunda entrega de la trilogía, "Fallen Kingdom", recibió 2 millones de dólares menos que su compañero de reparto. "Los informes fueron muy interesantes porque me pagaron mucho menos de lo que decían, mucho menos", comentó a Insider.

En ese entonces, se dijo que Pratt acordó firmar un acuerdo por un sueldo de 10 millones de dólares, mientras que Bryce pactó un pago de 8 millones de dólares. "Cuando comencé a negociar para 'Jurassic', era 2014, y era un mundo diferente, y estaba en una gran desventaja", explicó al citado medio.

Aunque no especificó lo que ganó, Howard resaltó la labor de Pratt para negociar una mayor equidad salarial en el resto de productos de la franquicia, como videojuegos, parques temáticos, figuras coleccionables, entre otros.

"Lo que diré es que Chris y yo lo hemos discutido, y cada vez que había la oportunidad de mover la balanza en temas que aún no se habían negociado, literalmente me decía: 'No te preocupes, yo haré toda la negociación. Nos pagarán lo mismo, y no tienes que pensar en esto'", reveló Bryce.



Bryce Dallas Howard se despidió de 'Jurassic World'

Chris Pratt y Bryce Dallas Howard le dijeron adiós al universo jurásico en 'Jurassic World: Dominion', el capítulo final de la nueva trilogía de la saga. Colin Trevorrow dirigió esta última entrega de la franquicia de dinosaurios basada en la novela de Michael Crichton.

Han pasado más de 30 años desde que Steven Spielberg dirigiera 'Jurassic Park', la primera película de la ya mítica franquicia que, hasta el momento, ha recaudado más de 5 100 millones de dólares en todo el mundo. Ahora, los depredadores más temidos del planeta se despiden a lo grande.

"La verdad es que voy a echar de menos trabajar con Chris. Nos divertimos mucho. No creo que hayamos tenido un día que no haya sido increíble trabajar juntos. Me siento muy afortunada de haber trabajado con Chris en estas películas. Voy a echar mucho de menos eso", dijo Bryce Dallas Howard durante una entrevista concedida al portal Cultura Ocio.









