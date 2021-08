De Miss México a fisicoculturista: El cambio radical de la actriz Vanessa Guzmán. | Fuente: Instagram

La actriz mexicana Vanessa Guzmán ha cambiado los sets de grabación por el gimnasio. La reconocida artista se volvió tendencia en las redes sociales luego de participar en diferentes eventos de fisicoculturismo, donde su transformación llamó la atención de más de uno.

Su cambio de imagen ha generado comentarios divididos, sin embargo, la celebridad del país azteca hizo caso omiso a lo que se decía de ella ya que era un sueño que siempre quiso cumplir.

Por ese motivo, Vanessa Guzmán compartió una foto de cómo lucía cuando fue Miss México en 1996 y cómo se ve actualmente mostrando sus músculos bastante desarrollados.

Cabe resaltar que la actriz no solo está concursando en este tipo de eventos, también se prepara para poder entrenar a otras jóvenes, por eso primero cumplió su meta de convertirse en fisicoculturista:

“También quise realizarme en lo personal y quitarme esa cosquillita que hace muchos años tenía de participar y concursar en eventos de fisiculturismo”, dijo Vanessa Guzmán a los medios mexicanos.

¿Vanessa Guzmán dijo adiós a las novelas?

En conversación con “Ventaneando”, Vanessa Guzmán reveló que no se ha “retirado como actriz”, pero solo regresará a la televisión mexicana siempre y cuando haya un proyecto que valga la pena.

“Traté de sacar la mejor versión de mí, todos saben que me gusta mucho el deporte, el fitness es algo que he realizado desde que empecé mi carrera, desde niña. Me ocupé en este tiempo y aclaro que no me he retirado como actriz, que mis proyectos siguen y que cuando venga el proyecto indicado, y que verdaderamente me haga regresar a la televisión, lo voy a hacer con toda la pasión y el gusto”, comentó.

