Vera Farmiga, protagonista de la saga ‘El Conjuro’, debutó como cantante de metal

La popular actriz estadounidense Vera Farmiga, protagonista de la saga El Conjuro, ha dado un llamativo giro en su carrera profesional, al debutar como cantante de la banda de metal alternativo The Yagas.

La agrupación acaba de estrenar su primer sencillo, The Crying Room, lanzamiento que viene acompañado de un videoclip que, al cierre de esta nota, ya superaba las 400 mil vistas en la plataforma YouTube.

“Es una canción que fue filmada durante y después de un eclipse, y trata sobre el eclipse de nuestra alma. Los eclipses tienen efectos potentes en nuestra psicología. Evocan temor y asombro”, dijo Farmiga al portal Stereogum sobre The Crying Room.

Al final del videoclip, se lee una dedicatoria al “valiente pueblo de Ucrania”.



Sobre The Yagas

El nombre de la banda hace alusión a Baba Yagá, un personaje recurrente en el folclore y la mitología eslava.

Aparte de Farmiga, la banda está integrada por Renn Hawkey (teclados), esposo de la actriz; así como de los músicos Jason Bowman (batería), Mark Visconti (guitarra) y Mike Davis (bajo).

The Yagas tiene previsto estrenar en 2025 su disco debut, que se llamará Midnight Minuet.

Vera Farmiga es muy popular por su protagónico en la saga de terror El Conjuro, aunque su trayectoria abarca diversos proyectos, tanto en el cine, como en la televisión y hasta el teatro. Ha sido nominada al Oscar por su trabajo en el filme Up in the Air, y ganó el Emmy por su desempeño en la miniserie When They See Us.

Cabe mencionar que este no es el primer vínculo de Farmiga con la música metal. En 2023, se volvió viral un video en el que interpretó un cover de la canción Duality, de la banda Slipknot, durante un evento en Nueva York.