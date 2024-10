"Gracias, jefe, por hacer lo que hiciste": Iron Maiden rindió homenaje a Paul Di'Anno durante concierto

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Iron Maiden rindió homenaje a Paul Di'Anno, el vocalista de sus dos primeros discos, quien falleció esta semana a los 66 años. El homenaje tuvo lugar durante su concierto en el Xcel Energy Center, en Saint Paul, Minnesota, la noche del martes, 22 de octubre.

Antes de interpretar la canción The Time Machine, Bruce Dickinson, actual cantante de la banda, dedicó unas palabras a la memoria del desaparecido artista.

"La siguiente canción se llama The Time Machine. Anoche estuve viendo Volver al futuro en la tele y, es verdad, se necesitan 1,21 gigavatios de potencia para que un DeLorean atraviese el portal del tiempo", comentó con su característico humor. Sin embargo, por lo que se ve en los videos que circulan en redes sociales, Dickinson cambió el tono rápidamente al referirse al fallecimiento de Di'Anno.

"Esta noche es diferente, porque nuestro amigo, nuestro miembro de la banda, Paul Di'Anno, falleció, como muchos de ustedes probablemente sepan. Si no lo sabían, ahora lo saben".

"Gracias, jefe, por hacer lo que hiciste"

Paul Di'Anno fue el vocalista de Iron Maiden en los dos primeros álbumes de la agrupación, Iron Maiden (1980) y Killers (1981), los cuales cimentaron el sonido de ‘La Doncella’ y sentaron las bases de su carrera en el heavy metal.

Durante el homenaje, Dickinson habló de la importancia de Di'Anno en la historia de la banda: "Paul fue decisivo en los dos primeros álbumes de Maiden. Una voz increíble, entregado al rock and roll hasta el último minuto de su vida".

Además, Bruce pidió al público que guardara un momento de silencio en honor al cantante: "Cierra los ojos en silencio y solo di, mentalmente: 'Gracias, jefe, por hacer lo que hiciste'".

La trayectoria Paul Di'Anno

Paul Andrews, más conocido por su nombre artístico, Paul Di'Anno, antiguo miembro de la banda Iron Maiden, falleció a los 66 años, anunció en redes sociales su compañía de discos Conquest Music, en nombre de su familia.

El artista falleció en su casa en Salisbury, en el Reino Unido, según indica el comunicado, pero no informa de la fecha del fallecimiento.

Llegó a destacar como cantante de la banda inglesa de heavy metal Iron Maiden, entre 1978 y 1981. Cantó en su innovador álbum debut Iron Maiden y en el exitoso lanzamiento posterior, titulado Killers, destaca la nota publicada en Facebook.

Desde que dejó Iron Maiden, Paul Di'Anno tuvo una larga y agitada carrera discográfica con Battlezone y Killers, así como numerosos lanzamientos en solitario y apariciones como invitado.

A pesar de estar aquejado por los graves problemas de salud en los últimos años que lo limitaron a actuar en silla de ruedas, Paul continuó entreteniendo a sus fans, acumulando más de 100 espectáculos desde 2023, subraya la nota.

Su primer álbum retrospectivo de su carrera, The Book of the Beast, fue lanzado en septiembre de 2024 y contó con los aspectos destacados de sus grabaciones desde que dejó Iron Maiden.