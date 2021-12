Verónica Forqué (66) participó en Masterchef Celebrity de España y habló varias veces sobre sus problemas de depresión. | Fuente: Twitter

La actriz de 66 años Verónica Forqué fue encontrada sin vida esta mañana en su casa de Madrid. Como se recuerda, fue protagonista de las ediciones de Masterchef Celebrity en su país y habló varias veces sobre sus problemas de depresión.

Es más, en la reciente edición, abandonó el programa por eso, según confesó públicamente. “Mi cuerpo dijo basta”, dijo en ese entonces. No obstante, semanas después de este hecho falleció en circunstancias no aclaradas.

De acuerdo con el diario El Mundo, las autoridades llegaron a la Comunidad de Madrid y hallaron el cuerpo de Verónica Forqué alrededor del mediodía y hasta el momento no se ha esclarecido las causas.

La actriz española es una de las más conocidas en su país y en la industria del cine ya que participó en películas como '¿Qué he hecho para merecer esto?', de Pedro Almodóvar, o 'Bajarse al moro', de Fernando Colomo, además, era hija del director y productor José María Forqué y de la escritora Carmen Vázquez-Vigo.

“No me encuentro bien, estoy agotada”

Hace un par de semanas, Verónica Forqué comentó en la edición de Masterchef Celebrity que daba un paso al costado del show por la depresión.

"He luchado diez semanas, la experiencia de las mejores de mi vida, usted sabe jefe que yo soy muy luchadora y estoy aprendiendo mucho. Qué lástima, siento no poder estar a la altura, pero es que no puedo, el cuerpo no puede, no puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena", dijo.

Sin embargo, no volvió a aparecer. Sus apariciones en el show de cocina generaron gran expectativa ya que la convirtió en protagonista. Verónica Forqué dejó un vacío grande no solo en la televisión española, también en la industria del cine europeo.

