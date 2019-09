Alejandra Guzmán: Itatí Cantoral, la popular 'Soraya', defiende a la cantante y Frida Sofía la insulta | Fuente: Instagram

La pelea entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía parece no tener fin. Hace unos días, Enrique Guzmán, padre de Alejandra y abuelo de Frida, puso distancia con el enfrentamiento y aconsejó a su nieta a reconciliarse con su madre porque "no la está pasando bien".

Esta vez, Itatí Cantoral, actriz que dió vida a Soraya Montenegro en "María, la del barrio", se animó a dejarle un consejo a Frida Sofía para optar por la reconciliación con su famosa madre. Usando su cuenta de Instagram, Cantoral le dedicó un mensaje.

"Frida Sofía, ya párale, ¿no? Tu madre es un encanto. Vivan las madres. Viva Alejandra Guzmán. Felicítame a tu padre que hablo muy bien en la prensa", dijo.

El mensaje no fue bien recibido por Frida Sofía. "¿Cómo para qué este video? Tú no me conoces, ni yo a ti. Sé profesional y encárgate de tu papel, pinché vieja bully, y encima sin la menor idea de los sentimientos de alguien que nunca te ha hecho nada", escribió diciéndole que la próxima vez que hable de ella, la etiquete.

ENRIQUE GUZMÁN MARCA DISTANCIA

Enrique Guzmán, habló sobre la pelea mediática entre su hija y su nieta y del calificativo despectivo que usó Frida Sofía en un comentario de Instagram hacia su madre.

"Es difícil ser hija de Alejandra, igual que debe ser hija de Silvia […] Si ella piensa que su mamá era una prostituta, pues yo no lo creo, porque no creo que la carrera artística de Alejandra tenga algo que ver con la prostitución", dijo Enrique Guzmán a un reportero del programa "Sale el sol".

Además, reveló que su hija Alejandra Guzmán no vive un buen momento desde que se distanció de su hija. "Alejandra está viviendo un momento muy difícil por las tonterías de Frida, que son tonterías de gente joven, dicen que la juventud es una enfermedad que se quita con el tiempo, está desbocada y ya ella sabe lo que hace es lo suficientemente mayor, tiene 28 años", contó.

Guzmán confirmó que su hija sigue apoyando económicamente a Frida Sofía pese al conflicto. "Ella vive en un departamento que le compró su mamá. ¿A poco crees que vive de lo que gana? No gana lo suficiente para vivir, así que sí habla mal de su mamá, pero vive en su casa", finalizó.

