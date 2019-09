Alejandra Guzmán: Frida Sofía insultó a su madre en Instagram y su abuelo le responde | Fuente: Instagram

Alejandra Guzmán y Frida Sofía continúan en enfrentamiento. Esta vez el padre de la cantante, Enrique Guzmán, habló sobre la pelea mediática entre su hija y su nieta y del calificativo despectivo que usó Frida Sofía en un comentario de Instagram hacia su madre.

"Es difícil ser hija de Alejandra, igual que debe ser hija de Silvia […] Si ella piensa que su mamá era una prostituta, pues yo no lo creo, porque no creo que la carrera artística de Alejandra tenga algo que ver con la prostitución", dijo Enrique Guzmán a un reportero del programa "Sale el sol".

Además, reveló que su hija Alejandra Guzmán no vive un buen momento desde que se distanció de su hija. "Alejandra está viviendo un momento muy difícil por las tonterías de Frida, que son tonterías de gente joven, dicen que la juventud es una enfermedad que se quita con el tiempo, está desbocada y ya ella sabe lo que hace es lo suficientemente mayor, tiene 28 años", contó.

Guzmán confirmó que su hija sigue apoyando económicamente a Frida Sofía pese al conflicto. "Ella vive en un departamento que le compró su mamá. ¿A poco crees que vive de lo que gana? No gana lo suficiente para vivir, así que sí habla mal de su mamá, pero vive en su casa", finalizó.

DESCARTA RECONCILIACIÓN

Hace unos días, la cantante mexicana Alejandra Guzmán rompió en llanto al enviarle un mensaje de reconciliación a su hija Frida Sofía, con el fin de terminar con el distanciamiento entre ambas, situación que viene desde hace unos meses. "Ven y abrázame. Te amo, te necesito", dijo la cantante de "Eternamente bella" en una entrevista con el programa "Al Rojo Vivo". ¿Llegará la reconciliación?

Frida Sofía respondió a este pedido afirmando que su madre la tiene bloqueada de todas partes. "No he escuchado de ella, me tiene bloqueada en todas partes. Pero, ya no me importa porque como ella dice, eso no se hace en cámaras. No sé en realidad la dinámica que ella esté manejando ahorita porque está un poco contradictoria", dijo la joven al programa "Un nuevo día" durante un festival musical.

Frida Sofía contó que no quiere hablar del tema. "Ya no quiero hablar de eso. No es que no me importe, pero ahorita todo el drama, el veneno ya lo escupí. Llevo mucho tiempo hablando de eso, también es algo tóxico, del cual por eso lo saqué. Tengo que sobrepasarlo, tengo que seguir con mi vida", dijo.