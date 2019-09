Hija de Alejandra Guzmán le responde a su pedido de reconciliación: "Ya escupí el veneno" | Fuente: Composición

Hace unos días, la cantante mexicana Alejandra Guzmán rompió en llanto al enviarle un mensaje de reconciliación a su hija Frida Sofía, con el fin de terminar con el distanciamiento entre ambas, situación que viene desde hace unos meses. "Ven y abrázame. Te amo, te necesito", dijo la cantante de "Eternamente bella" en una entrevista con el programa "Al Rojo Vivo". ¿Llegará la reconciliación?

Frida Sofía respondió a este pedido afirmando que su madre la tiene bloqueada de todas partes. "No he escuchado de ella, me tiene bloqueada en todas partes. Pero, ya no me importa porque como ella dice, eso no se hace en cámaras. No sé en realidad la dinámica que ella esté manejando ahorita porque está un poco contradictoria", dijo la joven al programa "Un nuevo día" durante un festival musical.

Frida Sofía contó que no quiere hablar del tema. "Ya no quiero hablar de eso. No es que no me importe, pero ahorita todo el drama, el veneno ya lo escupí. Llevo mucho tiempo hablando de eso, también es algo tóxico, del cual por eso lo saqué. Tengo que sobrepasarlo, tengo que seguir con mi vida", dijo.



"NUNCA VOY A HABLAR MAL DE ELLA"

En el lanzamiento de su nuevo disco, la intéprete habló sobre la relación con su hija de 27 años.



"Todos hemos pasado por un mal momento, una discusión y luego regresas y le pides perdón a tu mamá y no pasa nada. Siempre estaré para mi hija, siempre la voy a amar. Nunca voy a hablar mal de ella, nunca voy hablar mal de mi sangre", sentenció la actirz.

Además, tal como ya lo hizo en el pasado, la cantante negó haber tenido una relación con la expareja de su hija y precisó que siempre estuvo presente en la vida de su descendiente.

“Le deseo lo mejor, sé que tiene todo para llegar mucho más allá que yo. Ella tiene oído absoluto, sabe tocar piano. Desde chavita ya sabía. Que logré, que tenga sus éxitos. Veo un reflejo de mí, es mi hija”, concluyó. (Con información de EFE).