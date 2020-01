El cantautor español llevó alegría a ancianos y niños vestido de 'Melchor'. | Fuente: Instagram

El cantautor español Alejandro Sanz se disfrazó de Rey Mago para vaisitar a los niños y ancianos en Cádiz. Con su particular disfraz de Melchor, el artista compartió imágenes y vídeos en su cuenta de Instagram para inmortalizar el grato momento que vivió. Con una peluca y barba gris, túnica color blanco y una corona, el intérprete de "Amiga Mía" subió fotos mostrando el encuentro que tuvo con las personas de la tercera edad en el asilo "Matías Calvo". De acuerdo con sus historias de Instagram, Alejandro Sanz llevó regalos y dulces a todos. La ciudad de Cádiz lo nombró 'hijo adoptivo' ya que siempre lleva ayuda a los más necesitados. Luego de visitar el hogar de ancianos, el artista fue a la residencia Fragela en la plaza Falla para pasar un tiempo con los niños. El cantante seguirá la tradicional cabalgata de los Reyes Magos de Cádiz que se celebra cada 5 de enero en España.





Los exdeportistas españoles Antonio Martín y Diego González fueron elegidos como Gaspar y Baltazar, respectivamente. En uno de sus vídeos, Alejandro Sanz saludó a todas las personas que lo vieron llegar. "Espero que lo disfruten mucho y gracias por el recibimiento", se le escucha decir.

Con respecto a la cabalgata, el compositor compartió en su Instagram lo que significaba para él ese ritual de los Reyes Magos: "En esta misma cabalgata con los bolsillos llenos de caramelos en el día más mágico del año. Hoy, soy ese mismo niño, con los bolsillos llenos e emociones y agradecimientos por elegirme como el Rey Melchor para repartir esa magia que tanto derrochas tú, mi Cai".

También dejó un mensaje para los adultos pidiéndoles que no malogren la ilusión de los niños ya que si lo saludan llamándolo 'Alejandro' perderá la magia así que aconsejó que lo llamaran 'Melchor':

"A todos los que váis a Cádiz a ver la cabalgata de sus majestades los Reyes Magos, por favor no le estropeéis la infancia a todos los niños que van. Melchor es Melchor, NO ALEJANDRO. Vosotros creéis en las cremas para haceros más jóvenes o en los productos para adelgazar y no se os quita la ilusión, no se la quitéos vosotros a los niños".