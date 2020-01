Los exchicos 'reality', Jazmín Pinedo y Gino Assereto, se separaron después de casi 7 años de relación. | Fuente: Instagram

Jazmín Pinedo y Gino Assereto anunciaron oficialmente su separación, a través de un comunicado, donde confirmaron no estar juntos desde hace "algunos meses". La pareja se conoció "Esto es Guerra" cuando ambos participaban en el 2013.

Tras darse a conocer su ruptura, ¿qué está haciendo la expareja? El exchico 'reality' subió un video, en Instagram, junto a su hija Mia Khaleesi. Assereto compartió un tierno momento con la pequeña, en la misma red social donde previamente también compartió un video de Jazmín.

"Entre ambos queda una relación de máximo respeto, cordialidad y cariño; así como una hija maravillosa, por la que siempre vamos a velar, por la que mantendremos una maravillosa relación de padres y amigos que hemos tenido durante todos estos años", aseguraron Jazmín Pinedo y Gino Assereto en el comunicado.

Gino Assereto compartió un video con su hija Khaleesi. | Fuente: Instagram

En tanto, la conductora Jazmín Pinedo se encuentra fuera del país debido a que realizó un viaje a Montevideo, Uruguay, acompañada de su hermana Xiomara. Esta última subio historias a Instagram donde se ve a la modelo de compras en el extranjero.

Jazmín Pinedo se luce de compras en un supermercado de Uruguay. | Fuente: Instagram

"No me quiero poner sentimental, tengo todo o más de lo que un día soñé y este año que pasó me permitió poder conocer más de mí misma y encontré partes de mi que había perdido", escribió Pinedo en su última publicación en Instagram.

Previamente, la conductora hizo un balance del 2019 y consideró que no tiene nada de qué quejarse. "Tengo todo lo que una persona quiere para ser feliz: tengo una familia maravillosa, una hija sana, trabajo, soy independiente, tengo hasta lo que no hubiera imaginado", señaló. Este 2020, ella espera involucrarse más en la actuación.