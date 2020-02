BTS en el Carpool Karaoke. | Fuente: Captura

La agrupación de k-pop del momento, BTS, vuelve a causar furor en las redes sociales, luego de anunciarse su participación en el Carpool Karaoke, el segmento del programa de CBS “The Late Late Show con James Corden”.

El anuncio de que los jóvenes cantantes estarán en este espacio se hizo tendencia en Twitter, pero lo que más provocó revuelo en los fanáticos de BTS es el adelanto del Carpool Karaoke.

En el video, se puede ver a los chicos ya instalados en el auto junto con James Corden, quien les agradece por ayudarlo a llegar al trabajo, mientras que RM responde ‘El gusto es nuestro’.





We've started... the countdown.



💜 #BTSCarpool24HRS 💜 pic.twitter.com/9EK8ELG9yW — The Late Late Show with James Corden⁷ (@latelateshow) February 25, 2020

Además, se escucha en el fondo el intro de ‘ON’, el sencillo promocional de Map of the Soul: 7, y cuando el momento ideal llega, los chicos de Bangtan y James Corden se unen para cantar el coro. Luego, James bromea y les pregunta “¿Esta es la manera para invitarme a ser parte de la banda?”.

La aventura de los cantantes de BTS y James Corden en Carpool Karaoke será transmitido este martes 25 de febrero y, sin duda, los más emocionados son los ARMY, que están alrededor del mundo.

Carpool Karaoke es uno de los segmentos más populares del programa de CBS y ha tenido a grandes celebridades invitadas, como Justin Bieber, Mariah Carey, One Direction, Jennifer Lopez, Lady Gaga, entre otros.