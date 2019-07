Eduardo Yáñez volvió a enfrentarse a un reportero de TV | Fuente: Imdb

El actor mexicano Eduardo Yáñez parece no tener una buena relación con la prensa. Dos años después de agredir a un reportero de televisión a quien golpeó durante una alfombra roja, Yañez volvió a tener un altercado con la prensa.

Eduardo se encontraba en el aeropuerto luego de un viaje desde Los Ángeles a la Ciudad de México, cuando el reportero del programa "Hoy" se acercó a entrevistarlo. El actor se negó y trató de seguir caminando.

"No les voy a dar la entrevista porque todo lo que contesto tus narradores le dan otro sentido", dijo el actor.

El reportero intentó explicar que la entrevista era para hablar sobre su línea de overoles; sin embargo, Yáñez no cambió de opinión.

"No, ya me c*$% los huevos. De verdad, 'brother', no. Todo lo que yo he contestado, los comentaristas van y... para eh", contestó incómodo antes de tomar la cámara y taparla con la mano.

De acuerdo a "Hoy", Yáñez regresaba de Los Ángeles después de acudir a una diligencia del proceso legal que tiene por agredir a un reportero de "El gordo y la flaca".

Eduardo Yáñez fue solo uno más de la lista de famosos, que no han tomado a bien las preguntas de la prensa y no encontraron mayor salida que desviar la atención agrediendo cobardemente a los reporteros.

Sin embargo, el caso que remeció las redes sociales y fue protagonista de innumerables memes, llegaría a su fin por la vía legal, pues el actor mexicano aterrizó en Los Ángeles (Estados Unidos) donde enfrentará la demanda impuesta por el periodista Paco Fuentes.