¿Él o George Clooney?: Brad Pitt le pregunta a la NASA quién fue mejor astronauta en el cine | Fuente: EFE

Brad Pitt se convertirá en astronauta en su nueva cinta "Ad Astra", en la que interpreta a un navegante del espacio que viaje hasta los confines del sistema solar para buscar a su padre, que lleva varios años desaparecido luego de una misión. La razón: hay algo en el espacio que pone en peligro la existencia de la especie humana.

En medio de la promoción de este nuevo poryecto, Brad Pitt se animó a preguntarle a Nick Hague, un verdadero astronauta de la NASA si su interpretación fue mejor que la realizada por George Clooney para "Gravity".

"¿Quién fue más creíble? ¿Clooney o Pitt?", le preguntó a Hague por videollamada desde la Estación Espacial Internacional. El astronauta aseguró que el interprete de "Once Upon a Time in Hollywood" lo hizo mejor.

Hague y el equipo que trabaja en EEI fueron los primeros en ver la nueva cinta de Pitt, hace unas semanas. En la cinta, se incluyen tomas reales de la luna y de Marte, realizadas por la NASA.

"Las representaciones, los escenarios, como puedes ver, lucen muy similares al tipo d e escenario que tengo a mi alrededor. Debo imaginar que a mí me resultó mucho más fácil que a ti disfrutar la gravedad cero", dijo Hague.

EL FIN DE SU MATRIMONIO CON ANGELINA JOLIE

Brad Pitt, quien protagoniza “Once upon a time in Hollywood”, volvió a pronunciarse sobre su mediático divorcio con Angelina Jolie, tras 12 años de relación y 2 años de casados.

El actor recordó lo mejor de su filmografía en una reciente entrevista con “The New York Times” y reveló las complicaciones por las que pasó para retomar su carrera tras separarse de su familia.

Pese al duro momento que vivió, Brad Pitt protagonizó el filme “Ad Astra”. "Tuve asuntos familiares en ese momento", reveló.

Al ser consultado sobre si “Ad Astra” fue una especie de catarsis para él, el actor respondió lo siguiente: "Todos llevamos dolor, pena y pérdida. Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo ocultándolo, pero está ahí, está en ti. Entonces abres esas cajas".

El director de la cinta, James Gray, señaló que sabía el reto que iba asumir Brad Pitt en la película. “Definitivamente utilizó los estímulos de su vida (...). investigó la esencia del personaje a través de él mismo", comentó.