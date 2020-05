Cobie Smulders cambia la letra de "Let's Go To The Mall" por la pandemia de coronavirus. | Fuente: Instagram

Cobie Smulders volvió a ser Robin Sparkles para enviar un mensaje los ciudadanos en la cuarentena. La actriz es recordada por dar vida a Robin Scherbatsky, quien tenía un pasado como una estrella pop juvenil en “How I Met Your Mother”. Su canción “Let’s Go To The Mall” se hizo muy popular entre los fans, pero en tiempos de pandemia todo ha cambiado.

En ese sentido, Smulders cantó el tema musical, con una letra distinta, para concientizar sobre la cuarentena en el mundo. Como se recuerda, ante el aislamiento social, debemos prevenir las concentraciones masivas y no ir a los malls (centros comerciales) para prevenir el contagio de COVID-19.

A través de Instagram, la intérprete de Robin publicó un video con la nueva canción “Let’s All Stay at Home”. Así se escuchaban algunas letras que se editaron frente a la coyuntura actual:

“No podemos ir al mall, lo siento mucho”, empieza Cobie Smulders en la versión cuarentena de “Let’s Go To The Mall”. “Está bien, voy a seguir las normas por el COVID. Vengan todos a jugar… Vamos a quedarnos en casa hoy”, canta el clip.

En el video también se ve a la artista canadiense tocar el piano para acompañar la nueva canción con la recordada melodía. “Aquí está. Espero que te haga olvidar algunas cosas. ¡Ciertamente lo hizo por mí! Muchas gracias a Craig Thomas y Carter Bays por la nueva letra”, escribió para sus seguidores en estos días de aislamiento social.

“Y a Brian Kim, quien ayudó a componer muchas de nuestras canciones. Escribió esta nueva versión para piano y luego la reescribió cuando fue demasiado difícil para mí. Fue un viaje maravilloso por el carril de la memoria”, agregó Cobie Smulders sobre su regreso a interpretar a Robin Sparkles, la faceta famosa de su personaje en “How I Met Your Mother”.