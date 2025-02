Viña 2025: George Harris enfrenta abucheos, detiene su show y se retira sin Gaviota [VIDEO]

El comediante venezolano no logró conectar con el público de la Quinta Vergara, reaccionó a los silbidos y terminó abandonando el escenario antes de finalizar su rutina. "Ojalá tú tengas la carrera que tengo yo", dijo.

Tensión e incomodidad marcaron la presentación de George Harris en el Festival de Viña del Mar 2025. El comediante venezolano, el primero de su país en subirse al escenario de la Quinta Vergara, tuvo una accidentada rutina que terminó abruptamente tras suspender su show en dos ocasiones y enfrentarse al público.

Rafael Araneda y Karen Doggenweiler, presentadores de Viña 2025, lo introdujeron como un humorista con 20 años de trayectoria, con éxito en Estados Unidos y en "escenarios realmente gigantescos". Sin embargo, desde el inicio, la audiencia estuvo dividida entre aplausos y pifias.

"Buenas noches, Viña. Qué maravilla, qué emoción tan grande. Gracias de corazón por tenerme aquí. Qué belleza estar esta noche con ustedes. Este es un sueño hecho realidad", expresó Harris al iniciar su presentación. Pero el entusiasmo se desvaneció rápidamente cuando los silbidos comenzaron a tomar fuerza en la Quinta Vergara.

Un show entre interrupciones y tensión

Molesto por la respuesta del público, el comediante reaccionó: "No puedo creer que la gente compre una entrada para pitar toda la noche. Se van a quedar sordos". Luego, intentó continuar con su rutina, pero los abucheos no cesaron. "¿Van a estar toda la noche silbando? No entiendo qué pasó, qué les hice", agregó.

Los gritos de "¡Que se vaya!" comenzaron a escucharse con más fuerza. George Harris, visiblemente incómodo, respondió: "Yo no vine a amargarle la vida a nadie. Si quieren que me vaya, me voy". Tras tomar un poco de agua y ver que la situación no mejoraba, abandonó el escenario por primera vez.

Ante la incertidumbre, los animadores intervinieron. "Vamos a escuchar el trabajo que ha preparado. Tiene 20 años de trayectoria, ha preparado una linda rutina", dijo Rafael Araneda, intentando calmar los ánimos.

El comediante regresó al escenario, pero su actitud desafiante continuó. "Me da risa que estén pitando. Ojalá tú tengas la carrera que tengo yo. Tengo 20 años haciendo esto. ¡Cállate!", exclamó, provocando una ovación de sus compatriotas, pero más rechazo del público chileno.

Tras tomar más agua, lanzó una última reflexión: "No quiero insistir en esto porque es luchar contra la marea. Qué lástima que siempre ganen los malos. Llevar un show así es muy complicado". Luego, dejó el escenario por segunda vez.

Un regreso fallido y el retiro definitivo

A pesar de los intentos de los animadores por reintegrarlo al show, la tercera aparición de George Harris tampoco logró cambiar el rumbo de la noche. Optó por presentar una rutina musical basada en experiencias hogareñas, pero tampoco convenció a la audiencia. Las pifias siguieron llegando y, al notar que no podía remontar la situación, decidió poner fin a su presentación.

El espectáculo se extendió por cerca de 40 minutos y terminó sin que el comediante recibiera ninguna Gaviota, el reconocimiento que entrega el festival. Horas después del accidentado show, Harris recurrió a su cuenta de Instagram para pronunciarse sobre lo sucedido. "Se hizo lo que se pudo, mi gente. Lo siento mucho", escribió en una historia.

