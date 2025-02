"Fue muy emocionante": Renata Flores envía un emotivo mensaje tras su debut en Viña 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La edición 2025 del Festival de Viña del Mar arrancó el domingo con un espectáculo marcado por los esperados conciertos de Marc Anthony y Bacilos, así como la polémica rutina del comediante George Harris. Sin embargo, el certamen también abrió paso a la competencia internacional y folclórica, donde la peruana Renata Flores busca conquistar la Gaviota de Plata.

La artista ayacuchana deslumbró en su primera presentación en Viña 2025 con Kuti Tika, una potente fusión de rap en quechua y ritmos andinos. Su interpretación, cargada de identidad y mensaje cultural, fue ovacionada por el público, aunque el jurado no la recibió con el mismo entusiasmo, otorgándole un puntaje de 5.2, el más bajo de la noche.

A pesar de ello, Flores tendrá una nueva oportunidad de brillar el martes 25 de febrero, cuando suba nuevamente al escenario de la Quinta Vergara en busca de un lugar en la gran final del jueves 27. Sus seguidores pueden apoyarla votando a través de la aplicación oficial Viña 2025 durante su presentación en vivo.

¿Qué dijo Renata Flores tras su debut en Viña 2025?

Un día después de su primera participación, Renata Flores recurrió a sus redes sociales para compartir sus impresiones sobre su debut en Viña 2025. "Fue muy emocionante estar en el escenario de Viña del Mar", escribió en una publicación acompañada de fotos junto a sus músicos, un video de su presentación y la letra de Kuti Tika traducida al español.

La intérprete destacó la importancia de su participación en el certamen, resaltando que por primera vez se escuchó su canción en la Quinta Vergara. "Sé que es una propuesta nueva para la categoría Folclórica de esta competencia, pero estoy feliz de que se escuche en cada palabra en quechua, en cada canto, en cada nota, el mensaje de Kuti Tika", expresó.

Asimismo, recordó que el público juega un papel clave en Viña 2025 y los alentó a apoyarla en su segunda oportunidad en el escenario. "Recuerden que el martes 25 es mi segunda presentación y también tienen que votar, porque ustedes también son parte del jurado", señaló.

¿Quién es Renata Flores?

Renata Flores es una cantante, rapera y activista peruana nacida el 20 de marzo de 2001 en Ayacucho. Su propuesta musical fusiona el rap y la música urbana con el quechua, con el objetivo de reivindicar la cultura andina y darle visibilidad a la lengua ancestral de los Andes.

Saltó a la fama en 2015 tras publicar en YouTube una versión en quechua de The Way You Make Me Feel de Michael Jackson. Desde entonces, ha utilizado su música para abordar temas como la identidad cultural, la historia indígena y los derechos de las mujeres.

En 2021, lanzó su primer álbum, Isqun (que significa "nueve" en quechua), un disco que explora el empoderamiento femenino y la resistencia de los pueblos indígenas. Gracias a su talento y mensaje, ha sido reconocida en la escena musical internacional y ha representado a Perú en eventos de renombre, incluyendo Viña del Mar 2025.

