Jay Weinberg, baterista de Slipknot, le pidió matrimonio a su novia en Machu Picchu. | Fuente: Instagram

La frase "una imagen vale más que mil palabras" resulta precisa para este momento: Jay Weinberg, baterista de Slipknot, subió una foto en Instagram en la que le pide matrimonio a su pareja en Machu Picchu. Por supuesto, ella le dijo que sí.

El músico aparece arrodillado en la imagen y ella no puede ocultar su emoción. Su visita a Cusco se produce en el marco de su participación, este 23 de noviembre, en el Festival Vivo X el Rock 2019.



Inmediatamente, amigos y fans de Slipknot les mandaron mensajes de felicitaciones. La imagen, que compartió Jay Weinberg, ya cuenta con más de 98 mil "me gustas".

En 2014, el músico se convirtió en el nuevo baterista de la banda de metal alternativo, tras la marcha de Joey Jordison a fines del 2013.

Slipknot se presentará este 23 de noviembre en el Festival Vivo X el Rock 2019. | Fuente: Instagram

NOVEDADES DEL FESTIVAL

El grupo Slipknot es el segundo headliner internacional que se une al cartel estelar del Festival Vivo X el Rock 2019, que se realizará el 23 de noviembre en el Estadio de San Marcos. La banda presentará su nuevo disco "We Are Not Your Kind" y repasará sus más grandes éxitos como "Duality" y "Psychosocial". La banda se formó en 1995 y, en 24 años de carrera, ha editado ocho álbumes de estudio.

El Festival Vivo X el Rock 2019 tendrá como novedades: 4 escenarios repartidos (2 dentro del estadio de San Marcos, 1 en la explanada y 1 en el campo anexo de la universidad). Asimismo, se contará con variedad de food trucks, bares, zonas de descanso y hasta una feria.

Las entradas están a la venta a S/. 191 (con el 15% con tarjetas Interbank) en todos los módulos de Teleticket.