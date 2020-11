Michael J. Fox habló de su enfermedad. | Fuente: Instagram

El actor de "Volver al Futuro", Michael J. Fox, lucha desde hace varios años contra la enfermedad de Parkinson y recientemente ha revelado el momento más difícil que le tocó pasar.

Pese a las complicaciones propias de dicha enfermedad, Fox se ha mostrado optimista, aunque confesó que un lamentable episodio que pasó le quitó toda visión positiva.

En 2018, luego de una riesgosa operación para extraer un tumor no canceroso de su columna vertebral, el intérprete se sometió a fisioterapia para poder caminar y, como tenía dificultades para ello, un día en el que se encontraba solo, resbaló y cayó en la cocina de su casa.

Michael J. Fox se rompió el brazo y no había nadie quien lo auxilie, por lo que allí de dio cuenta que no podía ver todo con positivismo.

“Solo me rompí. Estaba apoyado contra la pared de mi cocina, esperando a que llegara la ambulancia, y pensé: ‘Esto es lo más bajo que puedo’. Fue cuando cuestioné todo”, contó Fox. “Fue como: ‘No puedo poner una cara brillante en esto. No hay ningún lado positivo en esto, no hay ventajas. Esto es solo pesar y dolor'”. relató para People.

Con el tiempo, Michael J. Fox logró recuperarse física y emocionalmente, lo cual le permitió recuperar su optimismo.

“El optimismo está realmente arraigado en la gratitud”, comentó Fox. "El optimismo es sostenible cuando uno vuelve a la gratitud, y lo que sigue es la aceptación. Aceptar que esto ha sucedido y lo acepta por lo que es", expresó.

"No significa que no puedas esforzarte por cambiar. No significa que tengas que aceptarlo como un castigo o una penitencia, simplemente ponlo en el lugar que le corresponde. Luego, observa en qué medida tienes que prosperar en el resto de tu vida y luego podrás seguir adelante ", añadió.

